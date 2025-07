Negli scorsi giorni, Enrico Mentana è stato al centro di numerosi voci secondo le quali sarebbe in procinto di lasciare La7. A scatenare tutto è stato un post pubblicato dal direttore sui social in cui ricordava i 15 anni a La7 tracciando un bilancio di quella che è stata la sua esperienza. “Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del Tg La7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1“, ha scritto Mentana.

“Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo”, ha aggiunto il direttore dando il via ad una serie di voci. Il futuro di Mentana ha così scatenato diversi rumors, ma a fare luce su tutta la vicenda è il sito Italia Oggi che, per capire quale sarà la prossima strada professionale del giornalista, ha contattato alcune fonti autorevoli.

Il futuro di Enrico Mentana: il retroscena su Mediaset

Secondo quanto fa sapere Italia Oggi, non ci sarà alcun addio di Enrico Mentana a La7: il direttore, infatti, resterà alla guida del tg della tv di Urbano Cairo: “Ora ItaliaOggi, sentite fonti molto informate, può dissolvere ogni dubbio: Mentana, 70 anni compiuti a gennaio, resterà in sella al Tg di La7, dove siede dal 2 luglio del 2010…”, si legge.

Italia Oggi, inoltre, ha sottolineato che Mentana continuerà a lavorare a La7 anche nella prossima stagione televisiva precisando, però, che il contratto del direttore scade nel 2026. Ad oggi, dunque, non ci sarebbero dubbi su quello che sarà il futuro di Mentana sul quale, sempre Italia Oggi, ha svelato un clamoroso retroscena.

Pare, infatti, che nei mesi scorsi ci sia stato un tentativo da parte della squadra di Pier Silvio Berlusconi per riportare Mentana a Mediaset: “Un tentennamento poteva esserci stato a seguito di sondaggi, fatti con Mentana a fine 2024 da persone vicine a Mediaset, per un ritorno al Biscione…”, si legge ancora sul suddetto sito.

Nonostante la trattativa embrionale, tuttavia, pare che, alla fine, Mentana abbia preferito non tornare a Mediaset ma restare a La7: “Mentana ha comunque preferito rimanere a La7 dove, effettivamente, può godere di una libertà che probabilmente a Mediaset non avrebbe più…Al Tg di La7 infatti Mentana, da 15 anni, fa un po’ come gli pare…”. Insomma, nessun cambiamento, almeno per ora, nel futuro professionale di Mentana.