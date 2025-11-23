Dalla Turchia, le anticipazioni che arrivano sulle future puntate di Forbidden Fruit sono ricche di colpi di scena che cambieranno per sempre la trama della soap opera turca che non smette di stupire con una trama sempre più avvincenti. Nelle prossime puntate, al centro di tutto, ci sarà Halit divisa tra la moglie Yildiz e il figlio Emir che sarà vittima di un’aggressione improvvisa.

Dopo tanti momenti di crisi, dubbi e discussioni, il matrimonio tra Halit e Yildiz arriverà al capolinea ma il divorzio sarà la conseguenza di un evento davvero tragico per le vite dei protagonisti. A sconvolgere tutti sarà l’arrivo di Yildiz che cambierà per sempre anche la vita della figlia.

Anticipazioni Forbidden Fruit: l’atto di follia del padre di Yildiz contro Erim

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, come svelano le anticipazioni che arrivano dalla Turchia, a Istanbul, arriverà il padre di Yildiz che avrà un impatto devastante sulla vita della figlia. Mustafa, il padre di Yildiz, in un momento di assoluta follia, sparerà un colpo di arma da fuoco contro Erim. Il figlio di Halit sarà immediatamente soccorso mentre il padre di Yildiz sarà arrestato.

Mustafa arriva nella vita di Yildiz dopo essere uscito dal carcere e dopo aver scoperto del suo matrimonio da Asuman, la mamma di Yildiz che, sotto minaccia, gli rivelerà dove vive la figlia per evitare che l’uomo sveli che Zeynpe, in realtà, è figlia di un altro uomo..

Di fronte al folle gesto contro suo figlio, Halit perderà la pazienza e si scaglierà con Yildiz, considerandola responsabile di tutti i problemi che la sua famiglia continua a causare. Halit, così, prenderà una decisione drastica e comunicherà alla figlia di voler porre fine al matrimonio convinto che la sua presenza non faccia che arrecargli guai e problemi.

La crisi diventerà insanabile quando Ender deciderà di intervenire per distruggere Yildiz. La donna, così, assolderà la nuova segreteria di Yildiz, Sevda, ordinandogli di provocare Yildiz a cui Sitki, incaricato di sorvegliare Yildiz, consegnerà all’imprenditore le prove di un incontro tra la moglie e Sevda.

Convinto di essere stato preso in giro e raggirato, Halit non ci penserà su due volte e, dopo aver cacciato di casa Yilidz, porrà fine al matrimonio. Yildiz, non potendo più contare su Zeynep che, nel frattempo, sarà partita per gli Stati Unit con Ayan, troverà rifugio in Emir ma non si arrenderà e si mostrerà più determinata che mai a dimostrare la propria innocenza.