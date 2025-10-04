Giada De Blanck è uno dei nomi più conosciuti dal pubblico del piccolo schermo. Classe 1981, comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2000 grazia alla partecipazione a Miss Italia, dove arriva in finale ma non vince. Tre anni dopo è una delle concorrenti della prima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura. Nonostante la giovane età, Giada tira fuori un carattere forte e determinato e, nonostante un incidente alla gambe, decide di non ritirarsi arrivando in finale dove conquista il secondo posto alle spalle di Walter Nudo.

Dopo la partecipazione all’Isola, Giada continua a partecipare a diverse trasmissioni tv come opinionista. Un’avventura, quella televisiva, che dura fino al 2013 quando la figlia di Patrizia De Blanck decide di chiudere definitivamente quel capitolo della sua vita e aprirne un altro.

La nuova vita di Giada De Blanck: cosa fa oggi la figlia della contessa Patrizia

Dopo essere stata opinionista e inviata di alcuni programmi, Giada De Blanck ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo tornando sul piccolo schermo solo per fare una sorpresa a mamma Patrizia in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Oggi, Giada conduce una vita tranquilla e lontana dai riflettori che la rende serena e felice.

Dal 2016 è entrata a far parte del management della squadra di pallavolo di Aprilia, la Giò Valley e, a quanto pare, non sente affatto la mancanza del mondo patinato dello spettacolo. “Quanto amo il mio lavoro e lo sport – si legge sul suo profilo Instagram – Cuore, valori e passione”.

E’ stata, inoltre, testimonial di diverse iniziative, come quella per la Anacapri Asd e, attualmente, la sua vita professionale è legata soprattutto al mondo dello sport. Giada, non lavorando più in tv, riesce anche a proteggere la sua vita privata. Da tempo, infatti, non si hanno notizie sul suo stato sentimentale e, ad oggi, non si sa se sia fidanzata o single.

Anche su Instagram dove ha un profilo pubblico seguito da quasi 58mila followers, non ci sono foto che facciano pensare alla presenza di un amore nella sua vita se non quello per mamma Patrizia e i suoi adorati animali. Nonostante il tempo sia passato, tuttavia, Giada non ha cambiato look e i capelli lunghi che aveva ai tempi dell’Isola dei Famosi sono sempre presenti come potete vedere dalla foto qui in alto.