Michelle Hunziker, volto amatissimo della televisione italiana, continua a lavorare anche all’estero. Reduce dalla conduzione della finale dell’Eurovision Song Contest 2025, la Hunziker continua a lavorare anche in Germania dove, ogni anno, conduce diverse trasmissioni. Proprio nel corso di un programma tv, la conduttrice svizzera ha trascorso un momento complicato.

Michelle, infatti, ha dovuto affrontare un piccolo imprevisto in diretta tv a causa di un animale che l’ha messa in pericolo. Il momento è stato immortalato da un video che, sui social, è diventato virale ma la reazione di Michelle, in diretta tv, ha conquistato davvero tutti.

Michelle Hunziker: cos’è successo in diretta tv

Sempre bellissima e simpatica, Michelle Hunziker non perde la sua ironia anche quando conduce programmi all’estero. Durante una trasmissione tedesca, Michelle ha vissuto un momento di panico a causa di un piccolo animale che ha ingoiato mentre stava parlando. A causa dell’inconveniente avvenuto in diretta tv, Michelle è stata prima colta da uno stato d’ansia e poi ha cominciato a tossire ma ha saputo controllare la situazione senza lasciarsi prendere dal panico.

Tutto è accaduto durante “Wer Isses?”, programma d’intrattenimento tedesco seguito da milioni di telespettatori. Michelle, impegnata in giuria, mentre parlava ha ingoiato una mosca scatenando la reazione divertita della figlia Aurora Ramazzotti.

Simpatica e ironica come sempre, Aurora ha subito fatto notare l’accaduto ai followers: “Mia madre si è mangiata una mosca in TV”, ha sentenziato la primogenita della conduttrice.

Il video, pubblicato dalla pagina Instagram “Tresor Tv”, è diventato virale ed è stato inondato da migliaia di like e commenti. “Mi sento male”, scrive una ragazza aggiungendo una serie di facce che ridono. “Proteine per Michelle, forte la sua risata“, scrive un’altra ragazza. E ancora: “Io rido adesso ma al suo posto avrei vomitato. Era una mosca grande, come hai fatto?”, “Non mi sento bene”, “Oh povera, che brutta cosa”.

Tanta solidarietà da parte dei fan che, pur ridendo di fronte alla reazione di Michelle, sottolineano come, al posto della conduttrice, avrebbero avuto una reazione totalmente diversa da quella della loro beniamina.

Un momento particolare per Michelle che, in diretta, ha dovuto affrontare un imprevisto volante che, per diversi secondi, l’ha messa seriamente in difficoltà. Superate le difficoltà, la Hunziker ha ripreso il suo posto nella trasmissione tedesca dove è amatissima dal pubblico, esattamente come è amata dai telespettatori italiani.