Il set de I Cesaroni è stato riaperto ufficialmente per il grande ritorno dell’amatissima fiction Mediaset. Le riprese sono ufficialmente iniziate e andranno avanti per diversi mesi per poter regalare al pubblico nuove ed entusiasmanti puntate. Sul set è tornato il protagonista indiscusso della fiction ovvero Claudio Amendola, tornato a vestire, dopo anni, i panni di Giulio Cesaroni che, nella nuova stagione, non avrà al proprio fianco il fratello Cesare, interpretato da Antonello Fassari, venuto a mancare lo scorso 5 aprile dopo aver combattuto contro una grave malattia.

Il ritorno de I Cesaroni ha così scatenato l’entusiasmo dei fan che, non solo non vedono l’ora di rivedere la fiction ma sperano anche di rivedere anche tutti i protagonisti storici della serie tv che, con le prime stagioni, ha conquistato ascolti altissimi e l’affetto del pubblico.

I Cesaroni – Il ritorno: chi potrebbe tornare sul set

Tra i protagonisti storici de I Cesaroni, l’unico confermato è Giulio Cesaroni al cui fianco ci saranno anche nuovi attori che daranno vita a nuovi personaggi la cui vita si intreccerà con quella di Giulio Cesaroni e della sua famiglia. Tra le new entry, spicca la presenza di Lucia Ocone, Ricky Memphis e Chiara Mastalli.

Sul set, inoltre, oltre a Claudio Amendola, sono anche tornati altri protagonisti storici della fiction come Matteo Branciamore nei panni di Marco, Federico Russo che interpreta Mimmo, Niccolò Centioni che torna a vestire i panni di Rudy ed Elda Alvigini che torna ad interpretare Stefania Masetti, la moglie di Ezio.

Non ci saranno, invece, alcuni dei protagonisti più amati della fiction. Alessandra Mastronardi che ha prestato il volto ad Eva conquistando un grandissimo successo, non sarà presente nella nuova stagione de I Cesaroni. L’attrice che aveva lasciato la serie già prima della sospensione, resta ferma sulla propria posizione.

“I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna”, ha spiegato l’attrice per poi aggiungere – “La verità nuda, cruda è che in realtà la chiamata non è mai arrivata, non sono stata io a dire di no“.

Anche Max Tortora non ci sarà perché l’attore, come ha spiegato lui stesso, aveva preso altri impegni prima della chiamata. Resta, invece, un punto interrogativo sulla presenza di Elena Sofia Ricci. L’attrice ha ribadito più volte la scelta di non tornare a recitare ne I Cesaroni ma la produzione starebbe provando a convincerla anche solo per un piccolo cameo. Un’indiscrezione che potrebbe portare a sorpresa sul set una delle grandi protagoniste della fiction Mediaset.