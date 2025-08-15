Nata a Venezia nel 1950, la Venier è senz’altro una delle conduttrici più amate del piccolo schermo italiano. La donna ha infatti raggiunto la popolarità grazie al suo incredibile talento e alla sua simpatia, con i quali è riuscita a catturare l’attenzione di migliaia di telespettatori. Ed è ormai la Regina indiscussa del tv show Domenica In, in onda ogni domenica su Rai 1 e che sta per tornare anche nella prossima stagione televisiva.

In modo del tutto inaspettato, Mara ha ricevuto di recente un attacco molto pesante da parte di un’altra conduttrice tv. Le sue parole hanno fatto subito il giro della rete.

La conduttrice Rai e l’attacco su Mara Venier

Si è trattato stavolta di Alda D’Eusanio che, nel corso di un’intervista rilasciata per FanPage, ha detto parole molto pesanti sulla protagonista di Domenica In. “Mara Venier non è una signora, è una belva” – ha dichiarato lei – “È l’unica persona della televisione contro la quale tutti i tecnici hanno scritto una lettera alla direzione generale protestandola per comportamento scorretto, disonesto”. Ha così continuato definendola nuovamente una “bestia“, svelando che non ci sarebbe nessun altro conduttore in Rai che abbia ricevuto una lettera di protesta dei tecnici. “Lei tratta male i deboli”, ha infine concluso.

Durante la stessa intervista, ha espresso un’opinione anche su Barbara D’Urso, per anni volto Mediaset e che sta ora per sbarcare nel talent show Ballando con le Stelle. Su di lei ha detto che è stata trattata malissimo e in modo scorretto, ma soprattutto con ingratitudine. “L’azienda con lei è stata veramente non magnanime, ingrata“, ha continuato. D’Eusanio è quindi contenta dell’opportunità che le ha dato Milly Carlucci e ha svelato che, a suo parere, questa esperienza potrebbe anticipare qualcosa di più grande in primavera.

Parole, le sue, che hanno subito fatto il giro del web, anche perché la conduttrice è lontana dal panorama televisivo ormai da tempo. A tal proposito, lei ha parlato dei presunti motivi del suo distacco dal piccolo schermo. “Non ho nessuna offerta, non me ne lamento” – ha detto – “Non è questo il mio scopo della vita“. Alda ha infine concluso dicendo di aver lavorato molto nella sua vita e di essere felice dei risultati che ha raggiunto. Proprio lei ha infatti ideato La Vita in Diretta, ma anche altri programmi tv come Ricomincio da qui. Una carriera molto piena che l’ha fatta diventare famosa dinnanzi al grande pubblico italiano.