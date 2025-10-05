Due artisti amatissimi e due delle voci più amate del panorama musicale italiano. Mengoni ha infatti raggiunto la popolarità grazie alla sua vittoria del talent show X Factor 3. L’artista ha vinto il Festival di Sanremo 2013 presentando il brano L’essenziale, ed è tornato ad essere il vincitore della kermesse nell’edizione 2023, durante la quale si è esibito con il brano Due Vite. Mahmood è invece diventato famoso soprattutto grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, è riuscito ad arrivare anche sul palco dell’Eurovision Song Contest insieme al collega Blanco, portando anche la sua arte in giro per l’Europa e nel mondo.

Entrambi sono stati protagonista di alcune voci, proprio durante la loro apparizione sul palco dell’Ariston. Le voci hanno parlato di una loro presunta storia d’amore, dato che i due cantanti sono apparsi molto imbarazzati e anche legati da una certa sintonia. Ecco che è quindi venuta fuori tutta la verità su questa faccenda.

Mahmood e la storia d’amore con Marco Mengoni

Il silenzio è stato rotto nel corso di un’intervista, durante la quale una giornalista ha chiesto a Mahmood se gli piacerebbe fare un duetto con Mengoni. “Marco? E’ vero, ancora non è successo con Marco” – ha risposto lui cautamente senza scendere nei particolari – “Non ho ancora fatto niente, ma posso dire ‘chissà’? Vediamo cosa ci riserva il futuro”. Il cantante ha quindi preferito non rispondere direttamente alla curiosità posta dalla giornalista, che ha intanto provato a capire se tra di loro ci fosse un rapporto che va oltre la semplice amicizia o la consueta relazione professionale tra colleghi.

I fan continuano intanto a parlare, svelando che ci sarebbe stata una confidenza che l’ex co-conduttore di Sanremo avrebbe manifestato nei confronti di Mengoni. Le chiacchiere dominano ancora il web. “Ma voi vi rendete conto che questo social si è rotto per un video di tre secondi di Mahmood e Mengoni che a malapena interagiscono?” – ha scritto un utente – “Ma che problemi abbiamo?“. Si tratta in realtà di indiscrezioni che sono circolate anni fa e che poi sono sparite dai radar del gossip.

Quel che è certo è che entrambi sono sempre stati molto riservati sulle proprie vite private, e che negli anni hanno preferito restare distanti dalle luci dei riflettori, senza essere troppo esposti dinnanzi ai media. Al centro delle loro carriere c’è sempre stata la musica che hanno prodotto e l’originalità con cui si sono approcciati al mondo dell’arte.