Sin la Rai che Mediaset possono contare sulla presenza di tanti, validi conduttori che, per motivi diversi, sono entrati nel cuore del pubblico. Attualmente, i protagonisti indiscussi delle serate di Raiuno e Canale 5 sono indubbiamente Stefano De Martino e Gerry Scotti che, con Affari tuoi e La ruota della fortuna, stanno regalando ascolti altissimi alle rispettive aziende.

Sia in Rai che a Mediaset ci sono, poi, conduttori che, ogni giorno, entrano nelle case degli italiani anche per informare e dare notizie non sempre positive. Uno di questi è sicuramente il bambino che vedete nella foto. Nell’immagine era solo un bimbo con tanti sogni da realizzare mentre oggi è un uomo, un padre e un professionista apprezzato sia dagli addetti ai lavori che dagli stessi telespettatori di cui, qualcuno, farà fatica a riconoscerlo.

Conduttore Rai da bambino: chi è il protagonista della foto

Da anni, il protagonista della foto entra nelle case degli italiani avendo condotto tanti e diversi programmi della Rai. Osservando attentamente l’immagine è facile riconoscere lo sguardo di Tiberio Timperi che, non solo è uno dei conduttori più popolari del piccolo schermo, ma in passato ha anche avuto esperienza da attore in alcune fiction.

Oggi è il conduttore di Unomattina News, in onda ogni mattina ma in passato ha condotto programmi del day time, in particolare nel format Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia. Sempre impeccabile nel look e negli outfit, Timperi, sui social,. si diverte a condividere anche foto del suo passato.

Dal cassetto dei ricordi, così, Tiberio Timperi ha condiviso una foto in cui mostra tre fasi della sua vita: infanzia, giovinezza ed età adulta. Una foto che sottolinea come si cambi nel corso del tempo ma che mostra come il conduttore sia sempre rimasta uguale, soprattutto nello sguardo e nelle varie espressioni.

Per quanto riguarda la vita privata, dopo la separazione dalla moglie Orsola Adele Gazzaniga da cui ha avuto un figlio, della vita sentimentale di Timperi non si sa più nulla. Ad oggi, infatti, non si sa se il conduttore abbia una nuova compagna.

“Sono uno che fuori da uno studio tv pensa che ci sia una vita irrinunciabile. Ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace e fra di noi c’è chi lo vive in maniera totalizzante“, ha dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa per poi svelare, ai microfoni de Il Messaggero di non essere alla ricerca dell’amore.