Anguillara Sabazia conserva intatto il fascino della sua parte più antica, con un centro storico che si sviluppa su un promontorio affacciato sulla sponda sud-orientale del lago. Il borgo medievale, ricostruito nel Cinquecento, mantiene molte case con strutture tipiche ad ambienti sovrapposti. Tra gli edifici religiosi di maggiore rilievo spiccano la Collegiata di Santa Maria Assunta, situata nel punto più alto del paese, la chiesa quattrocentesca di San Francesco con i suoi affreschi e la Chiesa medievale della Madonna delle Grazie, che offre una vista suggestiva sul lungolago.

Un simbolo storico dell’accesso al borgo è rappresentato dalla Porta Maggiore, una porta cinquecentesca ancora visibile, sormontata da un orologio, inserita in un bastione collegato al torrione medievale noto come il Torrione Orsini. Quest’ultimo, insieme al Mastio, costituisce l’antico sistema difensivo del paese, attribuito all’architetto rinascimentale Francesco di Giorgio Martini. Nel Torrione oggi ha sede il Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare, che espone testimonianze della vita rurale locale.

Non meno interessanti sono i Giardini storici, presumibilmente progettati da Giacomo del Duca in collaborazione con Jacopo Barbone, che offrono uno spazio verde panoramico immerso nella storia.

Natura e archeologia: la sorgente Acqua Claudia e il villaggio neolitico

Il territorio comunale di Anguillara Sabazia custodisce anche tesori naturali e archeologici di grande valore. La Sorgente dell’Acqua Claudia, famosa per la sua acqua effervescente naturale, rappresenta un luogo di interesse storico: accanto alla fonte si conservano le vestigia di un antico stabilimento romano.

Un’altra perla nascosta è il villaggio neolitico sommerso de “La Marmotta”, situato sotto le acque del Lago di Bracciano, risalente a circa 8.000 anni fa. Gli scavi subacquei hanno portato alla luce reperti straordinari, tra cui cinque piroghe monossili, considerati tra i più antichi esempi di insediamenti neolitici dell’area mediterranea e del continente europeo. Questo sito testimonia la ricchezza culturale e storica dell’area, offrendo spunti importanti per gli appassionati di archeologia e preistoria.

Il Lago di Bracciano, di origine vulcanica, si estende su una superficie di 56,5 km², con una profondità massima di circa 160 metri. È il terzo lago del Centro Italia per estensione e uno tra i più puliti, grazie alle rigide norme di tutela ambientale che vietano la navigazione a motore, eccetto rare eccezioni come la motonave Sabazia II.

Il lago, insieme al più piccolo Lago di Martignano, fa parte del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, un’area protetta che offre numerose opportunità per escursioni, trekking e sport acquatici come il kayak e la vela. Anguillara Sabazia, con la sua posizione privilegiata, è la porta d’accesso ideale per esplorare questi spazi incontaminati, tra foreste, spiagge e sentieri panoramici.

Il lungolago di Anguillara è un luogo ideale per passeggiate rilassanti, con scorci pittoreschi su acque cristalline popolate da cigni, oche e papere. La presenza di spiagge attrezzate e piccoli porticcioli rende il borgo una meta apprezzata anche per le attività balneari e la pesca di lago.

Gastronomia, ospitalità e come raggiungere Anguillara Sabazia

La cucina di Anguillara Sabazia valorizza i prodotti locali del lago, con specialità a base di pesce d’acqua dolce come l’anguilla alla cacciatora, la pasta al sugo di pesce di lago, il latterino fritto e il luccio dorato. Numerosi ristoranti raccolti nel borgo, come “Ciccio e la Ristogatta”, “Il Pioppo” e “La Caletta sul Lago”, offrono esperienze culinarie autentiche e di qualità.

Per chi desidera soggiornare, il paese dispone di diverse strutture ricettive, dagli hotel come “Hotel Massimino” e “Domus Angularia” ai bed & breakfast caratteristici come “B&B al Vicolo dei Pescatori”. La vicinanza a Roma, a circa 30 km, rende Anguillara Sabazia facilmente raggiungibile in circa 40 minuti di auto percorrendo la via Braccianese Claudia (SP5a), un itinerario panoramico e comodo.