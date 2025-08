Quando si pensa alle isole più esclusive d’Italia, l’immaginazione vola subito verso le coste mediterranee, con paesaggi marini e spiagge da sogno. Tuttavia, le isole più lussuose e suggestive del nostro Paese non si trovano in mare, ma nelle acque dolci di uno dei laghi più affascinanti d’Europa.

Qui, emergono dei veri gioielli di storia, arte e natura che hanno incantato nobili, artisti e viaggiatori illustri di ogni epoca.

Le isole sul lago

Le Isole Borromee rappresentano una delle mete più ambite per chi desidera immergersi in un’atmosfera di raffinata eleganza e cultura. Situate nel Lago Maggiore, queste isole hanno ospitato nel corso dei secoli famiglie nobiliari come i Visconti e i Borromeo, diventando poi meta privilegiata di sovrani britannici e rifugio per scrittori come Ernest Hemingway.

Tra tutte, spiccano due perle: l’Isola Madre e l’Isola Bella, note anche come “Isole Sorelle”, custodi di sontuose dimore storiche e giardini straordinari che rendono unica la loro bellezza.

Originariamente chiamata Isola San Vittore, l’Isola Madre è la più estesa tra le Isole Borromee. La sua storia è intrisa di trasformazioni, culminate con l’arrivo della famiglia Borromeo che le diede il nome attuale, in onore di Renato Borromeo. La mano del celebre architetto Pellegrino Pellegrini, detto il Tibaldi, ha modellato un palazzo elegante e sobrio, circondato da un parco di circa otto ettari.

Il palazzo custodisce un patrimonio artistico e storico inestimabile: sale affrescate, arazzi, mobili d’epoca e quadri provenienti da diverse residenze lombarde della famiglia Borromeo. Tra le stanze più affascinanti figurano il Salone di Ricevimento, la Sala delle Stagioni, il Salotto Veneziano e la Biblioteca.

Il vero vanto dell’Isola Madre è il suo giardino, un angolo di paradiso botanico con piante rare ed esotiche come eucalipti, palme e banani che convivono con conifere e aceri. Questo giardino romantico, rinnovato nell’Ottocento e arricchito nel Novecento, è stato definito da Flaubert come “il luogo più voluttuoso al mondo”, grazie alla sua continua fioritura e alla suggestiva armonia tra natura e architettura.

Accanto a Isola Madre, l’Isola Bella si distingue per la sua spettacolare trasformazione architettonica e artistica, che ha richiesto oltre quattro secoli di lavoro da parte di architetti, pittori e scultori. Originariamente un piccolo villaggio di pescatori con due chiese e qualche orto, oggi questo lembo di terra è un trionfo di stile barocco e raffinatezza.

Al centro dell’isola sorge il maestoso Palazzo Borromeo, che ospita un percorso museale di oltre venti sale, tra cui spicca la Galleria Berthier. Qui si conserva una collezione di 130 opere d’arte, comprendenti capolavori e fedeli riproduzioni di grandi maestri come Raffaello, Correggio, Tiziano e Guido Reni. Tra le sale più suggestive figurano la Sala del Trono, la Sala delle Regine, il Salone degli Arazzi e le Grotte, grotte artificiali che sorprendono i visitatori con giochi di luci e sculture ispirate al mondo marino.

Le Isole Borromee rappresentano un esempio straordinario di come la storia, l’arte e la natura possano fondersi in un contesto esclusivo e suggestivo. Questi luoghi non sono solo testimonianze del passato aristocratico italiano, ma anche destinazioni ideali per chi cerca esperienze culturali e paesaggistiche di alto livello.

Spostarsi dalle coste marine alle acque dolci del Lago Maggiore significa scoprire un’Italia diversa, fatta di storia millenaria, bellezze naturali straordinarie e un lusso autentico, che affonda le radici nella tradizione e nella cultura. Le Isole Borromee incarnano perfettamente questa realtà, offrendo un’esperienza senza pari nel panorama turistico nazionale ed europeo.