Con l’arrivo dell’estate, cresce l’interesse per le mete balneari più ambite in Italia e in Europa.

La piattaforma di prenotazioni turistiche Omio ha reso nota la sua classifica aggiornata per l’estate 2025, che premia la spiaggia di Sansone come la migliore in Italia, superando località tradizionalmente gettonate come quelle in Sardegna e Puglia.

La spiaggia di Sansone domina la classifica italiana

Tra le 75 spiagge più popolari d’Europa valutate da Omio, la spiaggia di Sansone, situata nel Comune di Portoferraio all’Isola d’Elba, si distingue per il bilanciamento ottimale tra qualità dei servizi, prezzi accessibili e bellezza naturale. Con un posizionamento al sesto posto nella graduatoria europea, Sansone si conferma la meta top nel panorama nazionale. Il successo di questa spiaggia elbana deriva dal suo mix unico di elementi: un ambiente incontaminato, un comfort elevato per i visitatori e un costo dei servizi balneari e degli hotel che rimane competitivo rispetto a destinazioni più famose, come ad esempio la spiaggia di Rimini, dove invece i prezzi risultano mediamente più elevati.

Per la stagione 2025, Omio ha introdotto una novità importante nel metodo di valutazione: un punteggio generato dall’intelligenza artificiale che va oltre il semplice rapporto qualità-prezzo e include parametri come l’accessibilità, sempre più centrale nella scelta di una meta turistica. La spiaggia di Sansone ha ottenuto un punteggio di 76 su 100 in questa nuova valutazione, a testimonianza della sua attenzione anche alle esigenze di mobilità e inclusività. Questo elemento rappresenta un vantaggio competitivo, soprattutto per chi cerca destinazioni turistiche adatte a persone con diverse capacità motorie o con famiglie al seguito.

La valorizzazione di Sansone passa anche attraverso la sua posizione strategica sull’Isola d’Elba, che garantisce un contatto diretto con una natura selvaggia e paesaggi mozzafiato. Le acque cristalline e le scogliere caratteristiche creano un ambiente ideale per chi desidera una vacanza all’insegna del relax e della bellezza naturale. Al contempo, la presenza di strutture ricettive e servizi balneari ben organizzati permette di vivere l’esperienza in modo confortevole, senza rinunciare a comodità e qualità.

Questo equilibrio tra natura e infrastrutture è uno dei fattori chiave che ha portato Sansone al vertice della classifica stilata da Omio. L’attenzione alla sostenibilità ambientale e alla tutela del territorio rappresenta un altro aspetto molto apprezzato e in linea con le tendenze turistiche attuali, che privilegiano mete capaci di coniugare sviluppo turistico e rispetto per l’ecosistema locale.