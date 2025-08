Saranda, nel sud dell’Albania, si conferma tra le mete estive più richieste per il 2025. Spiagge bianche, mare limpido e una qualità dei servizi in costante crescita ne hanno fatto una delle località più appetibili per chi cerca un soggiorno completo, senza sacrificare il portafogli. A fare la differenza è il prezzo medio più basso rispetto ad altre zone del Mediterraneo, unito a standard alberghieri di livello elevato.

Tra le strutture che attirano maggiormente l’attenzione c’è il Bougainville Bay Hotel, un 5 stelle fronte mare con design moderno, piscina a sfioro, spa interna e accesso diretto alla spiaggia privata. Gli appartamenti, tutti climatizzati, sono dotati di giardini o terrazze ad uso esclusivo. La posizione, a pochi minuti dal centro cittadino, è ben collegata anche da mezzi pubblici: la fermata dell’autobus è a ridosso dell’ingresso.

Il soggiorno, disponibile da giugno a settembre, propone offerte flessibili con prezzi particolarmente vantaggiosi per chi prenota in anticipo. Si tratta di una delle poche strutture 5 stelle affacciate direttamente sul mare della zona, con pacchetti personalizzabili per coppie, famiglie o piccoli gruppi.

Bougainville Bay Hotel: comfort, design e servizi a misura di vacanza

La struttura, ben visibile già all’ingresso sud di Saranda, si distingue per un’architettura curata e per ambienti interni progettati con materiali naturali. Ogni unità abitativa è pensata per garantire privacy e tranquillità, anche nei periodi di maggior afflusso. Tra le dotazioni presenti figurano una Spa completa con trattamenti benessere, tre piscine all’aperto, tra cui una infinity pool panoramica, e un’area attrezzata per bambini.

Il ristorante interno propone cucina mediterranea e piatti tipici albanesi, mentre la spiaggia privata offre lettini e ombrelloni inclusi nel soggiorno. La posizione del resort consente anche facili spostamenti a piedi verso il lungomare, dove si concentrano ristoranti, gelaterie e locali con musica live.

Per chi desidera esplorare i dintorni, il personale fornisce indicazioni dettagliate e supporto nella prenotazione di escursioni giornaliere verso il Parco archeologico di Butrinto, il villaggio di Ksamil o la sorgente carsica di Syri i Kaltër, una delle attrazioni naturali più fotografate dell’Albania.

Perché sempre più viaggiatori scelgono Saranda come alternativa al Mediterraneo più costoso

Oggi Saranda è molto più di una destinazione low cost. La città si è evoluta con investimenti mirati nel settore turistico, portando alla nascita di strutture moderne, stabilimenti curati e un’offerta variegata in grado di soddisfare sia chi cerca relax che chi ama esplorare. Il costo della vita contenuto resta uno dei punti forti: ristoranti, beach bar, escursioni e noleggi sono accessibili anche per budget limitati.

La vicinanza con Corfù rende Saranda facilmente raggiungibile in meno di mezz’ora via traghetto. Un aspetto che ha reso la città sempre più frequentata da turisti greci, italiani, francesi e tedeschi, attratti da un clima stabile, mare trasparente e una crescente qualità dei servizi.

Il periodo estivo inizia a giugno e prosegue senza interruzioni fino a fine settembre. Le temperature sono ideali già dalla seconda settimana di giugno, con giornate calde ma non afose e acqua di mare limpida. La sera, la città si anima con eventi locali, musica live e mercatini all’aperto che valorizzano l’artigianato e i prodotti della zona.

Per chi è in cerca di una vacanza diversa dalle solite rotte, ma senza rinunciare al comfort e alla vista sul mare, Saranda oggi rappresenta una scelta concreta, economica e sorprendentemente completa.