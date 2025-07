Con un’estensione di soli 316 km² e una popolazione di circa 545.000 abitanti, Malta è un concentrato di storia, natura e cultura, capace di offrire esperienze indimenticabili in ogni stagione. Ma è soprattutto d’estate che l’isola sprigiona tutto il suo fascino, grazie a spiagge mozzafiato, un mare cristallino e un patrimonio artistico e archeologico di rilievo mondiale.

La Valletta, capitale di Malta dal 1570, è una delle città più piccole e dense d’Europa, ma anche una delle più ricche di storia e cultura. Fondata dai Cavalieri di San Giovanni dopo il celebre assedio del 1565, la città è oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1980 e si estende su una penisola rocciosa che domina il Grand Harbour e il porto di Marsamuscetto. Con i suoi circa 5.800 abitanti, La Valletta rappresenta il cuore amministrativo, commerciale e culturale dell’isola.

L’architettura barocca, con i suoi imponenti palazzi e le chiese ornate, domina il paesaggio urbano. Tra i luoghi imperdibili spiccano la Concattedrale di San Giovanni, custode di opere di Caravaggio, e il Museo Nazionale di Archeologia, che conserva reperti risalenti al Neolitico. Ai visitatori si consiglia di non perdere i Giardini Superiori di Barrakka, da cui si gode una vista panoramica spettacolare sulla città e sul porto, specialmente al tramonto.

Durante l’estate, La Valletta si anima di eventi culturali, festival e mostre all’aperto che arricchiscono ulteriormente l’esperienza turistica. La vivace Strait Street, nel cuore dell’antico quartiere dei Cavalieri, è oggi uno dei principali poli della movida maltese, con bar, bistrot e locali che animano le serate estive.

Gozo e Comino: paradisi naturali e immersioni subacquee

Per chi desidera scoprire la natura incontaminata e le spiagge da sogno, l’isola di Gozo è una tappa obbligata. Raggiungibile in circa 20 minuti di traghetto da Malta, Gozo conserva un carattere rurale e un paesaggio verdeggiante unico nell’arcipelago. Tra i suoi punti di forza spiccano la Ramla Bay, con la sua sabbia rossa unica nel Mediterraneo, e l’antico Tempio di Ġgantija, risalente a un’epoca anteriore alle piramidi egizie, inserito tra i siti UNESCO.

Gozo è anche una meta privilegiata per gli amanti delle immersioni, grazie a oltre 120 siti subacquei nel territorio maltese. Il Blue Hole di Gozo è uno dei luoghi più famosi, una piscina naturale caratterizzata da un tubo scavato nel fondo marino, ideale per diving e snorkeling.

L’isola di Comino, quasi disabitata, è celebre per la sua Blue Lagoon, una laguna dalle acque turchesi e limpide come quelle dei Caraibi. D’estate, Comino attrae centinaia di visitatori che possono raggiungere la laguna tramite traghetti dai porti di Sliema, Bugibba o Gozo. Per chi cerca tranquillità, il Comino Coastal Walk offre panorami mozzafiato e la possibilità di immergersi nella natura mediterranea anche durante l’alta stagione.

Gli amanti del mare e del divertimento trovano a Malta svariate possibilità. St. Peter’s Pool, vicino a Marsaxlokk, è una splendida piscina naturale con acque cristalline ideale per nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi in un contesto unico, apprezzato anche dai residenti.

Per chi preferisce una vacanza urbana, Sliema rappresenta il centro commerciale e turistico di riferimento, con boutique, ristoranti e locali con terrazze affacciate sul mare. È il luogo ideale per combinare shopping e relax in riva al mare.

La sera, la vita notturna si concentra soprattutto a St. Julian’s, in particolare nel quartiere di Paceville. Qui fioriscono discoteche, casinò e locali alla moda che attraggono giovani da tutta Europa. Durante l’estate, la zona ospita una ricca agenda di eventi, dai rooftop party ai dj set sulla spiaggia, fino ai boat party e festival musicali.