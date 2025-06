Un’opportunità imperdibile per chi desidera trascorrere una vacanza bellissima. La località è in Croazia, sull’Isola di Cres, una delle perle meno conosciute ma più affascinanti del Golfo del Quarnero. Per soli 123 euro a persona è possibile prenotare 5 giorni in un bed & breakfast di alto livello, situato nel cuore del centro storico di Cherso, a soli 800 metri dalla spiaggia di Melin. L’offerta è valida per diverse date fino a ottobre 2025, offrendo un’ottima occasione per scoprire questa splendida isola caratterizzata da natura incontaminata e borghi dal fascino antico.

Isola di Cres: un paradiso naturale e culturale

L’Isola di Cres, conosciuta anche come Cherso, è la seconda isola più estesa della Croazia dopo Krk, con una superficie di circa 406 km². Situata a pochi chilometri dalla costa istriana, si distingue per il suo paesaggio variegato fatto di foreste primordiali, scogliere frastagliate, calette nascoste e antichi villaggi. Cres è famosa come “l’isola dove volano i grifoni”, ospitando una riserva naturale dedicata alla tutela di questo maestoso rapace.

Il capoluogo, la città di Cherso, conserva un’atmosfera veneziana con il suo porticciolo e le case color pastello, mentre i piccoli borghi come Beli, il più antico dell’isola, Osor, Valun, e Lubenice sono tappe imperdibili per chi vuole immergersi in un’autentica dimensione croata, fatta di storia e tradizioni. Lubenice, in particolare, si distingue per la sua posizione panoramica a 385 metri sul livello del mare e l’accesso alla spiaggia di St Ivan, considerata tra le più belle e incontaminate del Quarnero, raggiungibile solo a piedi o in barca.

Le spiagge di Cres sono un vero spettacolo per gli amanti del mare. Si alternano tratti di sabbia bianca e di ciottoli, spesso riparate da alte scogliere che offrono protezione dal vento e dal turismo di massa. Oltre a St Ivan, meritano una visita le spiagge di Mali Bok, vicino a Orlec, e quelle di Valun.

Nonostante la vicinanza all’aeroporto di Fiume/Castelmuschio (RJK), i collegamenti aerei per Cres sono limitati e spesso costosi. La soluzione più pratica resta il viaggio in auto, con l’imbarco sui traghetti operati dalla compagnia Jadrolinija. Due sono le principali rotte per raggiungere Cres:

Da Valbiska (isola di Krk) a Merag (Cres), con una traversata di 25 minuti e tariffe di circa 4,25 euro a persona e 20 euro per auto. Le corse sono frequenti, con partenze dalla mattina presto fino a tarda sera.

Da Brestova (Istria) a Porozina (Cres), in appena 20 minuti, con tariffe simili e partenze regolari dalle 6:45 alle 21:00.

Queste rotte offrono una soluzione comoda per chi parte dal nord Italia e desidera esplorare l’isola in autonomia, approfittando della libertà garantita dall’auto per visitare i numerosi angoli nascosti dell’isola.

Dettagli dell’offerta e consigli per il soggiorno

L’offerta riguarda un soggiorno di 4 notti e 5 giorni in un bed & breakfast con punteggio di 8,9/10 su Booking, situato nel centro di Cherso a soli 800 metri dalla spiaggia di Melin. La struttura dispone di parcheggio privato gratuito e camere dotate di aria condizionata, WiFi gratuito, TV a schermo piatto, minibar e bagno privato con prodotti da bagno inclusi. Tra le condizioni più vantaggiose c’è la possibilità di cancellazione gratuita, un aspetto importante per chi desidera flessibilità nelle proprie prenotazioni.

I prezzi partono da 123 euro a persona in bassa stagione, con disponibilità fino a ottobre 2025, e variano leggermente nei mesi estivi più richiesti. È possibile modificare la durata del soggiorno e le date direttamente tramite i link ufficiali di Booking.