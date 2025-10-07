Lei e Al Bano hanno formato per anni una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, a tal punto che ancora oggi – che non stanno più assieme, sono ormai separati da tanti anni – continuano a far sognare il pubblico e non mancano i fan che sognano di rivederli assieme, non solo professionalmente. Da quando l’artista statunitense si è separata dal marito, vive in una bellissima casa.

Sebbene frequenti ancora molto Cellino San Marco, dove Al Bano possiede una tenuta meravigliosa e dove pare che la Power abbia una piccola casa dove si appoggia quando è in Puglia, per godersi la pace e la tranquillità della natura, la sua casa principale è un’altra.

La casa di Romina Power, dove vive la cantante

Romina Power, infatti, ha un meraviglioso appartamento a Roma, nel quartiere di Trastevere, praticamente in pieno centro, tra l’altro molto vicina a quella della figlia Romina jr, così che può aiutarla con il figlio. Una casa che rispecchia molto l’estro dell’artista, di cui però non si hanno moltissime immagini social.

Dalle poche condivise dall’artista statunitense si può subito notare che il colore predominante è il bianco, ma alle pareti ci sono numerosi quadri colorati, con sfumature naturali. A piacere molto è il pavimento, un cotto che scalda e caratterizza l’intera casa. Non mancano dettagli di lusso nel mobilio, come il grande specchio dorato che sovrasta sul divano bianco.

La Power è una donna di grande classe e la sua eleganza si ritrova nel meraviglioso appartamento romano, dove ha curato ogni minimo dettaglio dell’arredamento. Lo stesso ha fatto con la sua proprietà nella tenuta di Al Bano, dove ha trascorso il periodo della pandemia, momento in cui condivideva spesso video dalla sua casa pugliese. Lei e il cantante, tra alti e bassi, sono rimasti molto legati e per questo lei trascorre spesso dei periodi nella proprietà che ha in Puglia.

Fa, però, “base” a Roma dove ha un bellissimo e grande appartamento, le stanze sono tutte ampie e dotate di grandi finestre da cui entra tutta la luce del sole. Lo stile è proprio quello di Romina Power, semplice ma di classe. Tempo fa aveva raccontato di essere single, per cui nell’appartamento della Capitale vivrebbe sola, ma ospita i figli tutte le volte che può, è noto come la loro sia una famiglia davvero molto unita.