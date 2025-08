Tra Ary e Valerio dopo Temptation Island sembrava fosse iniziata una frequentazione. Entrato fidanzato con Sarah lui e come tentatrice lei, dopo un primo momento in cui lui sembrava stare male per la sua compagna, si è avvicinato alla giovane con cui ha approfondito la conoscenza.

Al falò di confronto Valerio ha deciso di lasciare Sarah e uscire dal programma da solo, nella puntata “un mese dopo”, poi, si è presentato con Ary, dimostrando che la loro conoscenza stava proseguendo anche al di fuori del programma. Ma cosa è successo adesso?

Ary e Valerio, la verità dopo Temptation Island

Le coppie che nascono all’interno del reality delle coppie di Canale Cinque finiscono spesso sotto “la lente di ingrandimento”. Dopo la fine del programma iniziano a circolare spesso segnalazioni sui vari protagonisti e questa volta è stata Ary a finire al centro dell’attenzione social. Secondo un’indiscrezione pubblicata da Lorenzo Pugnaloni, la tentatrice sarebbe stata avvistata sola in discoteca da sola.

L’assenza di Valerio al suo fianco ha subito scatenato il dubbio che tra i due le cose potrebbero essere già finite o che comunque potrebbe esserci una crisi in atto. A scatenare ancora di più ulteriori insinuazioni ci sarebbe stato il fatto che nella stessa discoteca dove si trovava Ary ci sarebbe stata anche Sarah, proprio l’ex di Valerio. Sulla neo coppia nata a Temptation Island, dunque, sono iniziate a circolare un sacco di voci ma anche supposizioni.

Già dopo la fine di Temptation Island si era ipotizzato che Sarah sarebbe potuta essere una prossima tronista a Uomini e Donne, “la futura Martina De Ioannon”, come lo stesso Pugnaloni l’ha definita in una delle sue storie. Poi si è ipotizzato che i tre concorrenti del reality delle coppie arriveranno al Grande Fratello, del resto non è la prima volta che i triangoli amorosi del programma arrivano nella coppia più spiata d’Italia. Ma questa ipotesi sembrerebbe essere la meno probabile dal momento che il reality condotto da Simona Ventura pare che voglia rappresentare “un ritorno alle origini”, con la scelta di un cast completamente sconosciuto dal pubblico.

Non si sa con certezza cosa stia accadendo tra Ary e Valerio e se la presenza di lei da sola in discoteca significhi davvero che le cose non starebbero andando come previsto. Per sapere con esattezza se stanno ancora assieme, bisognerà attendere una loro comunicazione o qualche altro “avvistamento”.