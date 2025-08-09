Quest’estate Temptation Island ha infranto i record di ascolti, diventando l’edizione più seguita di sempre. Tra le storie che hanno catalizzato l’attenzione c’è quella di Lucia e Rosario, coppia uscita mano nella mano dal programma ma separatasi poco dopo a causa della vicinanza di lui al tentatore Andrea. Ora, a distanza di settimane, una nuova segnalazione sui social sta alimentando dubbi e curiosità: i due sarebbero stati visti insieme in un contesto che lascia spazio a molte interpretazioni.

Rosario e Lucia di nuovo vicini: la foto che fa discutere

Nelle ultime ore, sul profilo di Lorenzo Pugnaloni, noto per le sue anticipazioni televisive, è comparsa un’immagine che ha fatto rapidamente il giro del web. Lo scatto ritrae Rosario, di spalle, mentre sembra avvicinarsi a Lucia in un gesto che ricorda un abbraccio. L’incontro sarebbe avvenuto in una stazione ferroviaria, luogo insolito per un semplice saluto occasionale.

La scena ha immediatamente acceso i commenti dei fan: chi crede a un ritorno di fiamma, chi invece ipotizza un incontro amichevole. Eppure il dettaglio dell’atteggiamento ravvicinato e della complicità percepita nella foto ha reso difficile per molti credere che tra i due ci sia soltanto un rapporto di amicizia. A rendere la situazione ancora più intrigante è la presenza di altre due persone, Antonio e Valentina, anch’essi legati all’ambiente del programma, il che lascia pensare a un’uscita organizzata e non a un incontro casuale.

I retroscena dopo il reality e il ruolo di Andrea

Dopo la fine dell’esperienza televisiva, Lucia e Rosario avevano ufficializzato la rottura, confermando che la causa principale era stata la vicinanza del ragazzo al tentatore Andrea. Ci sarebbe stata anche una telefonata tra i due uomini, di cui però non è trapelato il contenuto. Non si sa, quindi, se durante quella conversazione siano stati chiariti eventuali fraintendimenti o se siano emerse verità mai dette.

Chi segue la vicenda ricorda bene che l’uscita della coppia dal programma era stata tra le più commentate dell’edizione. Il cambiamento improvviso nei rapporti e la successiva paparazzata in stazione aprono ora scenari diversi: un riavvicinamento reale, un chiarimento ancora in corso o semplicemente il desiderio di mantenere rapporti civili. Al momento i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni, lasciando che siano le immagini a parlare.