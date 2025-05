Maggio è un mese di grande fermento per gli appassionati di arte in Italia, con una serie di mostre che coprono un ampio ventaglio di epoche e stili, dal Barocco all’arte contemporanea.

Questo periodo dell’anno vede il panorama espositivo arricchirsi di eventi significativi che celebrano i grandi maestri del passato e quelli del presente, offrendo ai visitatori esperienze artistiche uniche e coinvolgenti. Di seguito, una panoramica delle mostre più rilevanti da nord a sud, che meritano di essere segnate in agenda.

Tuttte le mostre più attese del mese di maggio

A Milano, Palazzo Reale ospita la retrospettiva “Mario Giacomelli. Il fotografo e il poeta”, un’analisi approfondita della carriera di uno dei fotografi italiani più influenti del Novecento. Giacomelli, noto per il suo approccio sperimentale e poetico, ha saputo catturare l’essenza della vita quotidiana con uno sguardo unico. Questa mostra non solo mette in luce le sue opere più celebri, ma offre anche un contesto biografico e critico che aiuta a comprendere il suo impatto sul panorama artistico contemporaneo. Parallelamente, la galleria Tornabuoni Arte presenta “Casorati. Silenzi e assonanze”, che esplora l’universo creativo di Giorgio Casorati, artista che ha saputo fondere tradizione e innovazione.

Questa mostra offre un’opportunità per riflettere su come il Novecento italiano abbia saputo esprimere emozioni e stati d’animo attraverso forme artistiche diverse. Dal 7 maggio al 30 luglio 2025, Palazzo Flangini a Venezia ospita “The Lens of Time – The History of Eyewear in Italy”. Questa mostra unica racconta non solo la storia dell’occhialeria, ma anche la sua evoluzione come simbolo di status e stile nel corso dei secoli. Attraverso collezioni storiche e installazioni innovative, i visitatori possono scoprire come gli occhiali siano diventati un accessorio fondamentale nella moda e nella cultura visiva, riflettendo cambiamenti sociali e tecnologici.

Ferrara celebra due figure emblematiche dell’arte con “Boldini e Mucha” a Palazzo dei Diamanti, una mostra che unisce le opere di Giovanni Boldini, famoso per i suoi ritratti eleganti, e Alphonse Mucha, uno dei padri dell’Art Nouveau. Fino al 20 luglio, i visitatori possono esplorare come questi artisti abbiano influenzato il movimento artistico e culturale dell’epoca, arricchendo il dialogo tra arte e vita quotidiana. A Parma, il “PARMA 360 – Festival della creatività contemporanea” si svolge fino al 25 maggio, con eventi che si snodano in vari spazi cittadini. Il tema centrale del festival è “memorie”, un concetto che invita a riflettere sulle esperienze personali e collettive, attraverso installazioni artistiche che stimolano il dialogo tra passato e presente.

Firenze non è da meno, con due mostre che mettono in risalto la potenza espressiva dell’arte. La Cattedrale dell’Immagine propone “Inside Matisse”, un percorso immersivo che invita i visitatori a esplorare l’universo cromatico e sensoriale del maestro francese. Fino al 2 giugno, questa esperienza multisensoriale promette di avvicinare il pubblico all’essenza del suo genio creativo. Inoltre, Villa Bardini presenta “Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi, Anna Banti”, fino al 20 luglio. Questa mostra mette in dialogo l’eredità del grande maestro del Barocco con le interpretazioni critiche del Novecento, offrendo una riflessione sulle influenze che Caravaggio ha avuto su generazioni di artisti.

Roma, fulcro della cultura artistica italiana, ospita due mostre di grande rilevanza. A Palazzo Barberini, “Caravaggio 2025” riunisce 23 opere del maestro, comprese alcune raramente esposte in Italia. Questa esposizione, aperta fino al 6 luglio, offre un’opportunità unica di ammirare da vicino la maestria di Caravaggio, il cui stile drammatico e innovativo ha rivoluzionato la pittura. In parallelo, il Palazzo delle Esposizioni presenta la “World Press Photo Exhibition 2025”, visibile fino all’8 giugno. Questa mostra annuale celebra il potere del fotogiornalismo, presentando immagini che raccontano storie di grande impatto, affrontando temi di giustizia sociale, diritti umani e conflitti globali.

Infine, Napoli non può essere trascurata. Fino al primo settembre 2025, il Museo MADRE ospita “Mimmo Jodice: Napoli Metafisica”, un percorso che invita a esplorare la città attraverso l’obiettivo di uno dei maestri della fotografia contemporanea. Jodice offre una visione poetica e atemporale di Napoli, catturando la sua essenza unica. Chi si trova a Jesolo avrà l’opportunità di visitare “Loving Picasso: Muse, Amanti, Artiste” fino al 12 ottobre 2025. Questa mostra offre una nuova interpretazione della figura di Picasso, esplorando le sue muse e l’impatto che hanno avuto sulla sua arte e sulla cultura visiva contemporanea.

In Sicilia, il festival “Etna Comics” a Catania, dal 30 maggio al 2 giugno, rappresenta un importante evento per gli appassionati di fumetti e cultura pop, con mostre e incontri che intrecciano arte, illustrazione e graphic novel. Maggio si presenta quindi come un mese di opportunità imperdibili per gli amanti dell’arte e della cultura, un invito a esplorare, scoprire e lasciarsi ispirare dalle meraviglie che l’Italia ha da offrire.