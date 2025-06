Da Lidl ci sono soluzioni per tutte le tasche e il rapporto qualità prezzo è ottimo, al punto che, soprattutto con le offerte più convenienti, è possibile riempire il carrello e portare a casa molti prodotti. Ce n’è davvero per tutti i gusti in questo famoso discount, e oltre agli alimenti per noi esseri umani, ci sono offerte incredibili anche per i nostri amici a 4 zampe.

Naturalmente, prodotti di qualità, per prenderci cura al meglio di essi. D’altronde i pet sono una fonte di gioia in casa. Vederli scorrazzare per l’appartamento, farci le feste quando torniamo a casa e mille coccole, è un qualcosa che fa davvero bene al cuore.

La loro è una dolcezza infinita, in grado di travolgerci. Trattare i nostri animali domestici è fondamentale e fare in modo che siano sereni, avendo cura del loro benessere e nutrimento.

Da Lidl sono in offerta dei prodotti per cani e gatti davvero convenienti, di cui fare davvero incetta, per la gioia dei pet. Scopriamo che cosa è possibile acquistare nel noto supermercato.

Amici a 4 zampe, falli felici con questi prodotti Lidl di qualità, a prezzi scontatissimi

Da Lidl pupi acquistare dei prodotti per cani e gatti a prezzi competitivi. Partiamo con gli snack per gatti Felix Party Mix (2.49 euro), Whiskas Temptations (1.49 euro) , Catisfactions (2.69 euro). Li puoi usare come merenda extra per i gatti, ma occhio a non far sì che sostituiscano un pasto completo.

Per i cani sono disponibili gli snack cane Dentalife per curare la loro igiene orale. Sono perfetti per pulire i denti e fare in modo che l’alito sia fresco. I Frieskis Picnic sono snack ideali da dare ai cani mentre li si addestra o anche per coccolarli. Anche in questo caso, non devono sostituire il pasto più importante.

Da Lidl puoi trovare, per il tuo cane, degli squisiti bocconcini (0.69 centesimi), paté (0.95 centesimi), pasti in vaschette (0.85 centesimi) della marca Orlando. Si tratta di pasti completi, già pronti da somministrare al proprio pet.

Per i gatti ci sono dei gustosi pasti completi, di vari sapori, tra bocconcini (0.69€) e vaschette in umido (4.99€). E infine, sempre per i gatti, una lettiera Coshida a 1.19€. È molto importante prendersi cura della lettiera pulendola con costanza per evitare che si formino odori sgradevoli.

Da Lidl ci sono soluzioni perfette per rendere felici i propri animali domestici e fare in modo che siano molto sereni.