Con l’inizio di settembre è in arrivo un importante bonus rivolto alle famiglie dal valore di 500 euro. Una cifra importante che può aiutare in un momento di crisi economica in cui il caro-vita diventa sempre più esoso e più che mai al rientro dalle vacanze. Di cosa si tratta?

E’ un sussidio pensato proprio per le famiglie in difficoltà, un’agevolazione dal valore di 500 euro. Un’occasione che non si deve assolutamente perdere, come fare per chiederla? Tutto quello che si deve sapere.

Bonus da 500 euro in arrivo, cosa è e come chiederlo

Si tratta della Carta Dedicata a Te, agevolazione che era già stata data l’anno scorso e che è stata approvata anche per il 2025. E’ una misura rivolta ad aiutare le famiglie con un reddito medio-basso nelle spese di beni alimentari di prima necessità, infatti è un vero e proprio credito attraverso il quale si potrà comperare tutto ciò che serve a una famiglia quotidianamente.

La somma sarà erogata su una PostPay e sarà spendibile nei negozi di generi alimentari. Chi ha ricevuto questo sussidio già l’anno scorso, qualora le sue condizioni economiche rispettino quelle necessarie per ricevere la card – riceverà la somma sulla carta di cui è già in possesso. Per poter beneficiare della card, si deve avere un Isee al di sotto dei 15mila euro o 20mila con un minimo di 4 figli a carico. Per poter ricevere la Carta Dedicata a Te non si deve presentare alcuna richiesta, entro l’11 settembre sarà l’Inps a fornire ai singoli comuni le liste dei beneficiari.

Successivamente, avvenute tutte le dovute modifiche, l’Inps comunicherà i dati a Poste Italiane che provvederà all’erogazione delle card o delle somme sulle carte già in possesso dei beneficiari. Dunque, non va presentata alcuna domanda, ma bisognerà attendere la pubblicazione delle liste sul sito internet del proprio comune per vedere se si rientra tra i beneficiari.

Riguardo le tempistiche, la distribuzione delle carte o l’erogazione del credito, dovrebbero avvenire dopo la prima decade di ottobre. E’ importante sapere che per usufruire della cifra di 500 euro, bisognerà compiere il primo acquisto entro il 16 dicembre 2025 e l’ultimo acquisto entro il 28 febbraio 2026. Nella lista di ciò che si potrà acquistare, rientrano i beni alimentari di prima necessità, come pasta, pane, pasta, carne, pesce, prodotti da forno, uova, omogenizzati per l’infanzia e altri cibi del genere. Non si potranno acquistare alcolici, prodotti per la cura personale e della casa, alimenti per animali e abbigliamento.