Per motivi diversi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati i protagonisti del gossip estivo pur non essendo più una coppia da diverso tempo. Belen, dopo aver trascorso le ultime estati con i genitori e i figli all’Isola di Albarella, ha trascorso l’estate 2025 soprattutto in Sardegna con i figli e le amiche condividendo diversi contenuti sui social. Belen, inoltre, è stata anche al centro dei pettegolezzi per le presunte discussioni avute in luoghi pubblici e che sono diventate virali.

Stefano, invece, ha spiazzato tutti vivendo alla luce del sole il suo rapporto con Caroline Tronelli, la ragazza che sembra aver conquistato il suo cuore e con cui ha riempito le prime pagine dei rotocalchi di cronaca rosa. Un’estate totalmente diversa per gli ex coniugi che, ad oggi, come svela Alberto Dandolo, non avrebbero più quel rapporto splendido che era riusciti a mantenere gli anni scorsi nonostante la fine della relazione.

Nervi tesi tra Belen e Stefano: l’atteggiamento di lei la causa di tutto

Pur vivendo un momento tranquillo della sua vita privata e professionale, Belen Rodriguez non ha trascorso un’estate tranquillissima come scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. “Dopo aver furiosamente litigato con un benzinaio in Sardegna, Belen si sarebbe anche scagliata in malo modo in un ristornate a Porto Cervo contro un gruppo di fan intenti a firmarla mentre ballava sul tavolo…”, fa sapere il giornalista.

Tale atteggiamento battagliero di Belen, tuttavia, non sarebbe visto di buon occhio da Stefano De Martino al punto che i rapporti tra i genitori di Santiago, ad oggi, sarebbero tutt’altro che idilliaci. “Atteggiamenti questi che hanno molto infastidito l’ex marito Stefano De Martino, nonché padre del figlio Santiago…”, scrive Dandolo.

“I rapporti non sono così distesi come i diretti interessati vogliono far apparire…”, aggiunge ancora il giornalista che poi svela un retroscena anche sulla situazione sentimentale della showgirl argentina. Se Stefano che è tornato ufficialmente in tv con la nuova edizione di Affari tuoi scontrandosi con Gerry Scotti e La ruota della fortuna, ha ritrovato la serenità accanto a Caroline Tronelli, lo stesso discorso non varrebbe per Belen che sarebbe in crisi con il nuovo, presunto fidanzato.

“Anche sul versante sentimentale la Rodriguez non sembra trovare pace: il suo ultimo flirt con l’avvocato Nicolò De Tommasi sembra essere destinato ad essere il fuoco di paglia di un’estate…”, conclude Dandolo. Insomma, per l’ex coppia d’oro del gossip italiano, è un momento piuttosto particolare per motivi diversi.