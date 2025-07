Arriva un nuovo bonus per pensionati over 65 che consente di ottenere un sostegno economico fino a 480 euro l’anno, riservato a chi percepisce una pensione molto bassa, inferiore a circa 830 euro lordi mensili.

La richiesta di questo incentivo deve essere effettuata tramite Poste Italiane, utilizzando l’apposita procedura disponibile agli sportelli o online.

Il bonus pensionati: un aiuto concreto per chi ha una pensione minima

Tra le misure a favore delle persone con redditi da pensione particolarmente contenuti, si inserisce la cosiddetta Carta acquisti (nota anche come “social card”), un sostegno economico pensato per facilitare l’accesso ai beni di prima necessità e alle spese essenziali, quali farmaci e bollette. Questo bonus è particolarmente indicato per chi ha superato i 65 anni, ma non è necessariamente riservato esclusivamente ai pensionati: anche chi non percepisce una pensione ma ha un’età anagrafica adeguata può presentare domanda.

La Carta acquisti si affianca ad altre agevolazioni dedicate agli anziani, come il nuovo bonus bollette, l’esenzione dal canone Rai e gli sconti dedicati in alcune catene di supermercati, diventando così uno strumento utile per incrementare il potere di acquisto dei soggetti più vulnerabili. Per poter beneficiare della Carta acquisti, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

Età : bisogna aver compiuto 65 anni oppure, alternativamente, far parte di un nucleo familiare con un minore di 3 anni.

: bisogna aver compiuto 65 anni oppure, alternativamente, far parte di un nucleo familiare con un minore di 3 anni. Limiti di reddito : il reddito ISEE del nucleo familiare non deve superare gli 8.117,17 euro annui.

: il reddito ISEE del nucleo familiare non deve superare gli 8.117,17 euro annui. Pensione mensile: per chi ha un’età compresa tra 66 e 74 anni, il reddito familiare non deve superare il limite indicato, traducendosi in una pensione inferiore a circa 625 euro mensili. Per chi ha più di 75 anni, il limite si alza a 10.822,90 euro, corrispondente a una pensione di circa 830 euro mensili.

Oltre ai requisiti economici e anagrafici, è necessario essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea. In alternativa, possono richiedere la Carta anche:

familiari di cittadini italiani con diritto di soggiorno o soggiorno permanente;

familiari di cittadini comunitari non appartenenti all’UE con diritto di soggiorno o soggiorno permanente;

cittadini stranieri con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria;

cittadini regolarmente iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente.

Vi sono inoltre ulteriori limitazioni legate al possesso di beni e proprietà: non si può essere titolari di più di una utenza elettrica domestica, più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli, o di più di un immobile a uso abitativo con quota superiore o uguale al 25%. Anche un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro esclude dall’accesso al beneficio. Infine, non possono accedere al bonus coloro che ricevono vitto assicurato dallo Stato o altre pubbliche amministrazioni, come i ricoverati in istituti di cura o i detenuti.

La Carta acquisti prevede un credito di 40 euro al mese, per un totale di 480 euro annui, che viene caricato bimestralmente su una carta prepagata dedicata. Questa carta può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaci e parafarmaci, e per il pagamento delle bollette di luce e gas presso gli uffici postali. La domanda per ottenere la Carta acquisti va presentata direttamente a Poste Italiane. La procedura è semplice: è sufficiente compilare il modulo disponibile presso gli uffici postali o scaricarlo online, per poi consegnarlo allo sportello.

Non è necessario avere una pensione per inoltrare la richiesta, ma bisogna rispettare tutte le condizioni sopra descritte. L’accesso a questo bonus rappresenta dunque un importante strumento di sostegno per molti anziani e pensionati con redditi limitati, aiutandoli a far fronte alle spese quotidiane in un periodo in cui il costo della vita continua a pesare sul bilancio delle famiglie più fragili.