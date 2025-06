Il Buono 100 si distingue per un rendimento annuo lordo fisso al 3% garantito dallo Stato tramite la Cassa Depositi e Prestiti, con una durata quadriennale e liquidazione degli interessi alla scadenza. A differenza di altri prodotti simili, non prevede cedole periodiche: gli interessi maturano integralmente solo al termine dei quattro anni. Il tasso netto, dopo la tassazione agevolata al 12,5% tipica dei titoli pubblici, si attesta intorno al 2,625% annuo, offrendo così un’opzione prudente e trasparente per chi cerca stabilità e certezza sul capitale investito.

La sottoscrizione è riservata esclusivamente a chi versa nuova liquidità su un libretto postale ordinario o Smart, intesa come somme versate a partire dal 20 giugno 2025 tramite bonifico, accredito di stipendio o pensione, assegni o altri strumenti di pagamento. Questa condizione mira a generare un afflusso reale di capitali freschi, destinati a sostenere la spesa pubblica e investimenti sociali. È possibile richiedere il rimborso, totale o parziale, in qualsiasi momento senza costi o penali, ma in caso di estinzione anticipata non vengono corrisposti interessi.

Con un esempio pratico, un investimento di 5.000 euro nel Buono 100 garantirà, alla scadenza, un rimborso netto complessivo di circa 5.549 euro, con un guadagno netto di quasi 550 euro in quattro anni senza esposizione a rischi di mercato. Il capitale è sempre garantito e non è soggetto a oscillazioni o vincoli.

Un investimento con finalità solidale

Uno degli aspetti più innovativi del Buono 100 è la sua componente solidale. Al momento della sottoscrizione, il risparmiatore può esprimere una preferenza per sostenere uno tra tre progetti sociali selezionati dalla Fondazione CDP, nell’ambito del bando “Per l’Italia del futuro”. Sebbene la scelta sia indicativa e non comporti una donazione diretta né una riduzione del rendimento, Cassa Depositi e Prestiti destinerà un fondo di 10 milioni di euro per finanziare queste iniziative, suddividendo la somma in base alle preferenze espresse dagli investitori.

Questa novità rappresenta un’importante evoluzione nella tradizione dei buoni postali, inserendosi in una strategia più ampia di promozione della finanza etica e della responsabilità sociale. L’opportunità di coniugare un rendimento certo con l’attenzione al bene comune mira a rafforzare la fiducia nel risparmio postale e a sensibilizzare gli investitori verso un impatto sociale positivo.

La sottoscrizione del Buono 100 può avvenire sia in modalità tradizionale, recandosi presso gli sportelli postali, sia attraverso i canali digitali dedicati ai titolari di libretti abilitati ai servizi dispositivi online. In entrambi i casi, l’operazione è completamente esente da spese di apertura, gestione o rimborso. L’importo minimo sottoscrivibile è fissato a 50 euro, con possibilità di multipli, rendendo il prodotto accessibile anche a chi desidera investire piccoli capitali.

Il legame con la nuova liquidità implica che non è possibile utilizzare fondi già presenti sul libretto prima del 20 giugno 2025, così da favorire l’ingresso di risorse fresche nel circuito economico nazionale.

Una proposta che unisce tradizione e innovazione

Il Buono 100 si inserisce in un contesto economico caratterizzato da incertezza e volatilità dei mercati, offrendo un’opzione di risparmio semplice, trasparente, sicura e sostenibile. Poste Italiane, da oltre un secolo punto di riferimento per i piccoli risparmiatori italiani, rinnova così la sua offerta con un prodotto che valorizza la cultura del risparmio e la partecipazione collettiva.

La combinazione di un rendimento garantito, una durata contenuta, la possibilità di sostenere cause sociali e l’assenza di costi o commissioni rende il Buono 100 particolarmente interessante per famiglie, pensionati, lavoratori dipendenti e giovani risparmiatori che desiderano coniugare sicurezza finanziaria e responsabilità sociale.

Inoltre, il lancio del Buono 100 nel centenario dei buoni fruttiferi postali sottolinea la continuità e l’affidabilità di uno strumento che ha accompagnato generazioni di italiani, confermando il ruolo di Poste Italiane come intermediario di fiducia tra cittadini e Stato.

Caratteristiche principali del Buono 100:

Rendimento annuo lordo garantito del 3% con maturazione degli interessi alla scadenza dopo 4 anni.

con maturazione degli interessi alla scadenza dopo 4 anni. Nessun costo per apertura, gestione o rimborso.

per apertura, gestione o rimborso. Investimento accessibile solo con nuova liquidità versata dal 20 giugno 2025.

versata dal 20 giugno 2025. Contributo sociale : possibilità di scegliere un progetto a impatto sociale da sostenere, con un fondo di 10 milioni di euro destinato da CDP.

: possibilità di scegliere un progetto a impatto sociale da sostenere, con un fondo di 10 milioni di euro destinato da CDP. Rimborso flessibile, anche parziale e anticipato, senza penali ma senza interessi.

Taglio minimo di sottoscrizione a 50 euro, multipli inclusi.

Per ulteriori informazioni e simulazioni di rendimento, è possibile visitare i canali ufficiali di Poste Italiane o rivolgersi agli sportelli postali più vicini.