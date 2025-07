A volte basta poco per dare nuova vita a ciò che ci circonda, specialmente quando l’occasione incontra la convenienza e tutto diventa più semplice. Un angolo di giardino trascurato, una terrazza spoglia o un prato da sistemare, con gli strumenti giusti possono trasformarsi in piccoli capolavori.

Proprio per questo, Lidl lancia una promozione dedicata a chi ama prendersi cura del verde e mettere mano ai propri spazi con passione. Protagonista dell’iniziativa è ancora una volta la linea Parkside, che unisce affidabilità, funzionalità e prezzi decisamente accessibili, diventata ormai un must have per gli appassionati.

Le offerte Lidl per il fai-da-te

È il momento perfetto per rinnovare l’attrezzatura da giardinaggio o iniziare nuovi progetti tra piante, vasi e terreno, dove il verde prende di nuovo forza. Grazie agli eccellenti prodotti Parkside venduti da Lidl, nessuna sfida sarà impossibile, nessuna aiuola resterà non potata e ogni pianta darà il meglio di sé.

Tra i prodotti di punta spicca l’idropulitrice flessibile ad alta pressione, a 119 euro, potente e maneggevole, è l’alleata ideale per lo rimuovere sporco ostinato. Dai vialetti, ai muretti o alle pavimentazioni esterne, il getto regolabile e il design compatto la rendono perfetta per ogni necessità e bisogno green.

Un’occasione da non perdere per chi desidera un prato ordinato senza fatica è invece il tosaerba a benzina, sempre a marchio Parkside, da 129 euro. Garantisce tagli precisi anche su qualsiasi terreno, grazie al motore potente e alle lame affilate, mentre il serbatoio capiente permette di lavorare senza interruzioni.

Non manca nemmeno un seghetto ricaricabile per potatura, venduto a 39,99 euro. Leggero, pratico e pensato per i piccoli lavori di precisione. Perfetto per la potatura di rami e arbusti, la sua batteria garantisce una buona autonomia, rendendolo ideale anche per l’uso intensivo durante la stagione estiva.

Per chi ama curare ogni dettaglio, Lidl propone accessori per l’irrigazione a soli 2,49 euro l’uno, irrigatori, doccette e pistole per annaffiare sono in offerta. Singolarmente o in set ben numerosi, tutti questi prodotti sono progettati per facilitare il lavoro quotidiano e ottimizzare il consumo dell’acqua.

A completare la linea abbiamo la forbice per potatura a 2,99 euro, indispensabile per mantenere l’ordine nel proprio spazio verde, curando anche i minimi dettagli. Altri piccoli ma fondamentali strumenti sono inoltre disponibili a soli 4,99 sugli scaffali della catena di supermercati low cost più seguita di sempre.