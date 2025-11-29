Una settimana dopo la storica qualificazioni ai Mondiali 2026 della Scozia, la rovesciata di Michael McTominay contro la Danimarca che ha fatto esplodere Hampden Park e aperto le marcature nel match vinto per 4-2 dagli scozzesi, diventa un murale a Paisley, cittadina vicino Glasgow. Il gesto tecnico del centrocampista del Napoli ha fatto il giro del mondo sui social, è diventato quasi un simbolo nazionale.

McTominay ha stabilito anche un nuovo record, è saltato 2.53 metri per compiere l’acrobazia vincente. Battuto il precedente primato di un certo Cristiano Ronaldo. L’iconica rovesciata di CR7 ai tempi del Real Madrid contro la Juventus nel 2018, era arrivato a 2.38.

Rovesciata McTominay: il murale a Paisley

“Appena ho visto il gol segnato da McTominay ho capito che dovevo realizzare quell’immagine“. Così il racconto dell’artista Michael McMenemy a Glasgow Times. McMenemy poi prosegue e spiega: “Quella notte ho cercato un posto, ho portato poco materiale con me. L’ho realizzato nel modo più anonimo possibile, dovevo fare in fretta per va del maltempo che l’ha un in parte rovinata. Nonostante questo il murale è diventato popolare in breve tempo” afferma l’artista.

Le immagini diffuse sui social hanno dato ampia visibilità al murale. Molte le persone e appassionati si sono recati all’angolo di Andrews Street per vederlo dal vivo e scattare foto condivise poi in rete.

La proposta di un murale a Hampden Park

Non solo il murale di Paisley, la rovesciata di McTominay è stata eletta dagli scozzesi dei social “il gol più bello di sempre della Scozia”. Un architetto che abita nel quartiere dove sorge lo stadio Hampden Park, l’impianto dove la Scozia gioca i match in casa, ha proposto di fare un murale gigante che ritrae il gesto tecnico del centrocampista del Napoli. La comunità della zona ha dato il via ibera all’opera.

E’ stato proposto di farla su una facciata di una scuola che affaccia su un campetto di scuola calcio non lontano dall’ingresso della tribuna nord di Hampden Park dove McTominay ha segnato un gol da cineteca. McMenemy ha già fatto sapere che sarebbe onorato di poter realizzare l’opera in un luogo simbolico per tutta la Scozia e di così grande portata.