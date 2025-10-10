La stagione di Uomini e Donne è iniziata da poche settimane ma c’è già il primo, clamoroso addio alla trasmissione. Lo scopo del programma di Maria De Filippi è aiutare persone single a rimettersi sentimentalmente in gioco dopo la fine di una relazione o dopo delusioni importanti e, anche stavolta, l’obiettivo è stato raggiunto.

Nel corso della registrazione del 7 ottobre, infatti, in studio, al termine di un confronto a cui ha partecipato anche Maria De Filippi sciogliendo gli ultimi dubbi del cavaliere, la dama che da tanti era considerata l’erede di Gemma Galgani, ha ottenuto il lieto fine che tanto sognava lasciando il programma con l’uomo che, in poco tempo, ha rapito il suo cuore e con cui si è mostrata poi sui social felice e raggiante.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi è la dama che ha lasciato il trono over

Nel corso degli anni, sono tante le coppie nate sia nel trono classico che nel trono over che, nelle ultime stagioni, è quello più seguito dal pubblico. Nella scorsa edizione, i telespettatori si sono affezionati a Sabrina Zago, una bellissima donna originaria di Reggio Emilia che ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per riprendere in mano la propria vita dopo la morte del compagno.

“Gli ultimi due anni dopo la scomparsa del mio compagno non sono stati facili per me e quindi preferisco passare del tempo fuori casa”, ha raccontato Sabrina al magazine ufficiale della trasmissione aggiungendo che, per amore, sarebbe disposta anche a trasferirsi e a cambiare le proprie abitudini.

La dama, infatti, ha sempre creduto nell’amore e, superate le delusioni dello scorso anno ricevute dalle conoscenze con Gabriele, Giuseppe Molonia e Guido Ricci, ha deciso di tornare nel parterre del trono over dove, sin dalle prime puntate dell’attuale stagione, ha mostrato di essere molto fiduciosa di poter concludere l’anno con una persona accanto.

Una fiducia che è stata ripagata perché l’incontro con Nicola le ha stravolto la vita. Dopo pochi appuntamenti, infatti, la dama ha capito di voler costruire una storia con il cavaliere che, tuttavia, nel corso della registrazione del 7 ottobre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni che ha parlato anche di schiaffi in studio, è apparso ancora molto titubante.

A convincere, tuttavia, il cavaliere a lasciare il programma dando una possibilità al suo rapporto con Sabrina è stata Maria De Filippi che lo ha spronato a “viversi questo momento fuori e vedere, poi, come andrà”. La coppia, così, è uscita insieme dallo studio per cominciare a vivere la storia lontano dai riflettori.