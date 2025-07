Dopo mesi di appassionante seguito su Canale 5, si conclude oggi la fortunata soap turca The Family, una serie che ha conquistato il pubblico italiano con intrecci di vendette, passioni e colpi di scena.

Nel corso delle puntate, la narrazione ha saputo tenere alta la tensione, seguendo le vicissitudini della famiglia Soykan e il loro complicato destino. Prima di entrare nel vivo del gran finale, ripercorriamo i momenti più significativi di questa saga.

La trama e i protagonisti di The Family

Al centro della storia c’è l’amore tormentato tra Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug), erede di un clan criminale, e Devin (Serenay Sarikaya), una psicologa decisa e coraggiosa. La loro unione, suggellata da un matrimonio, è messa a dura prova dalle ombre del passato e dai rapporti familiari complicati. La figura di Hulya, la madre di Aslan interpretata da Nur Surer, emerge come antagonista principale: una matriarca dispotica e manipolatrice che non accetta il legame tra il figlio e Devin.

Tra gli atti più crudeli di Hulya spicca la corruzione di un medico per falsificare il referto di un aborto spontaneo subito da Devin, inducendola a credere di non poter più avere figli. Un tradimento che coinvolge anche il padre di Devin, Ergun (Ozan Gozel), colluso nel piano della suocera. Ma la crudeltà di Hulya non risparmia neppure la figlia Leyla, costretta a un matrimonio di convenienza per nascondere la sua omosessualità, e Serap, giovane avvocatessa e moglie di Cihan, fratellastro di Aslan, vittima di violenze e segreti che porteranno a un tragico epilogo.

Nonostante le tragedie, non mancano momenti di speranza e felicità, come il consolidarsi dei rapporti tra Bedri e Yagmur, cugino di Aslan e sorella di Devin, che dopo molte peripezie trovano finalmente la serenità con il loro matrimonio.

Il finale di The Family è carico di tensione e colpi di scena. La morte di Cihan rappresenta uno dei momenti più drammatici: il fratellastro di Aslan perde la vita proteggendolo durante un attentato, dimostrando un affetto profondo nonostante le divisioni. Nel frattempo, Devin scopre di essere incinta, ma la gioia è oscurata da un grave problema di salute: un’embolia polmonare che mette in serio pericolo la sua vita e quella del bambino. Nonostante i medici le consiglino l’interruzione di gravidanza, Devin sceglie di portare avanti la gestazione.

Il parto è difficile, ma alla fine nasce un bimbo che riceve il nome di Cihan, in memoria del fratellastro scomparso. Questo evento segna una svolta decisiva per Aslan, che decide di abbandonare definitivamente il mondo della criminalità per dedicarsi alla famiglia. Il protagonista apre un ristorante, simbolo di rinascita, che chiama proprio The Family, omaggio al legame che lo unisce a Devin e al loro figlio.

Il racconto si sposta poi al 2029, con un salto temporale che mostra tutta la famiglia riunita nel ristorante per festeggiare il compleanno di Devin e Cihan. Inaspettatamente, anche Hulya ha trovato un nuovo equilibrio, riconciliandosi con il figlio, la nuora e il nipote. Gli altri protagonisti sono presenti, suggellando una pace ritrovata dopo anni di conflitti. Il finale di The Family racconta così una storia di redenzione e speranza, in cui le ferite del passato lasciano spazio a un futuro di serenità e amore condiviso.