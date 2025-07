Sono mesi di fermento in casa Rai per la preparazione del Festival di Sanremo 2026 che, per lasciare spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio sarà trasmesso da Raiuno dal 24 al 28 febbraio 2026. Nonostante all’inizio della manifestazione musicale manchino ancora diversi mesi, per Carlo Conti, è già arrivato il momento di mettersi a lavoro per regalare al pubblico un grande show.

Il conduttore toscano, dunque, comincerà a breve ad ascoltare i brani tra i quali, poi, sceglierà quelli da portare in gara sul palco del Teatro Ariston. Dopo Amadeus, anche Carlo Conti ha scelto di accontentare i gusti di tutte le fasce d’età scegliendo sia canzoni di artisti giovani, ma molto seguiti che brani dei veterani della musica italiana. Una scelta che l’ha premiato con Sanremo 2025 e che probabilmente farà anche per il Festival del prossimo anno.

Sanremo: primi rumors sui big

Mentre circolano voci sulla presunta presenza di una star Mediaset accanto a Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston, spuntano anche le prime indiscrezioni sui nomi dei cantanti big che potrebbero partecipare al Festival. Nulla di ufficiale, ma semplici voci che, però, potrebbero già chiarire la scia che prenderà il nuovo Festival.

Ad occuparsi della questione è il portale musicale AllMusicItalia.it che pensando al Festival di Sanremo 2026 ha svelato quelli che potrebbero essere alcuni degli artisti in gara. Secondo quanto fa sapere AllMusicItalia.it, sul palco del Teatro Ariston, a Sanremo 2026, potrebbero esserci sia artisti amati dei giovani che ascoltano prevalentemente musica rap sia artisti amatissimi dalle generazioni più adulte.

I nomi citati dal suddetto portale sono quelli di Patty Pravo, Coez, Big Mama, Emis Killa, Baby K, Ricchi e Poveri, Capo Plaza, Baby Gang e Boro. Secondo il portale, inoltre, la prossima edizione del Festival potrebbe essere contraddistinta dalla presenza di numerosi ritorni come quelli di Annalisa, Blanco, Neffa, Ghali, Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri.

Tra coloro che potrebbero essere tentati dal palco del Teatro Ariston, inoltre, ci sarebbero anche: Irene Grandi, Arisa, Benji e Fede, Sal Da Vinci, Chiara Galiazzo, Tananai, Marco Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Sarah Toscano e Settembre. Infine, non è da escludere la presenza di ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Tra i cantanti dell’ultima edizione, quelli più gettonati sembrerebbero essere Luk3, Trigno e Nicolò.

Conti, tuttavia, oltre a voler avere in gara nomi importanti della musica italiana, punta anche ad avere ospiti internazionali e il nome più curioso è quello di Tommy Cash.