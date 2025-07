Nel finale di Tradimento, Güzide apprende che il figlio nato senza arti è deceduto a causa di una malattia, ma non solo: la rivelazione più atroce arriva dalla famiglia adottiva del bambino. Attraverso un confronto diretto con i nuovi genitori, Güzide scopre che Tarik, suo ex marito, si era categoricamente rifiutato di sostenere le spese mediche necessarie per curare il figlio e, per impedire qualsiasi contatto tra madre e figlio, aveva organizzato un trasloco urgente, allontanandoli forzatamente.

Questa scoperta getta Güzide in uno stato di profonda disperazione e rabbia, poiché fino a quel momento aveva ignorato la reale situazione del bambino, convinta che fosse cresciuto lontano da lei per ragioni diverse. La brutalità dell’episodio segna il culmine di un lungo percorso narrativo che ha visto la protagonista lottare contro inganni e segreti familiari.

Il ruolo chiave di Lütfü e la verità sullo scambio di culle

Un altro elemento cruciale della trama è il coinvolgimento di Lütfü, l’ostetrico che ha assistito alla nascita di Oylum, la figlia adottiva di Güzide. Dopo la morte di Cemile, l’ostetrica che aveva già sollevato dubbi sul fatto che Dündar potesse essere il figlio biologico di Güzide, quest’ultima riceve il nome di Lütfü come possibile fonte di verità.

Nonostante Lütfü sia affetto da Alzheimer, conserva nitidamente il ricordo di ciò che accadde in ospedale: Oylum è effettivamente sua figlia, consegnata a Tarik perché questi non voleva crescere il figlio nato disabile. La rivelazione conferma che Tarik, agendo per convenienza e con freddezza, aveva affidato il bambino a una famiglia contadina, evitando ogni responsabilità.

Decisa a ottenere giustizia e verità, Güzide tenta di far confessare Tarik con minacce, ma senza successo. Per questo si rivolge a Mualla, esperta in situazioni simili, che insieme al suo braccio destro Celal organizza il rapimento di Tarik. L’uomo viene portato in un capannone abbandonato, legato e incappucciato, dove Güzide lo pressa per sapere cosa è realmente accaduto.

Solo sotto la minaccia di Celal di mutilargli un dito, Tarik ammette che il figlio è morto dopo una malattia, confermando di averlo affidato a un’altra famiglia perché nato con una disabilità. La famiglia adottiva conferma inoltre che, quando il bambino si è ammalato durante la scuola, Tarik si è rifiutato di pagare le cure, aggravando la situazione. La famiglia contadina aveva tentato di mettersi in contatto con Güzide, ma questa si era già trasferita a Istanbul, probabilmente su ordine di Tarik per impedirle ogni contatto con il figlio.

Vahide Perçin: l’attrice dietro Güzide e la sua carriera

Il ruolo di Güzide Özgüder ha confermato ancora una volta il talento di Vahide Perçin, attrice turca nata a Smirne nel 1965, che ha costruito una carriera solida e riconosciuta nel panorama delle serie televisive turche. Dopo aver studiato teatro presso la Dokuz Eylul University, Vahide ha recitato in numerose produzioni di successo come Bir İstanbul Masalı, Il secolo magnifico (Muhteşem Yüzyıl) e Terra amara.

Dal 2022 al 2024, la sua interpretazione in Tradimento ha ricevuto lodi per la capacità di trasmettere con intensità le emozioni complesse di Güzide, una donna che affronta tradimenti, perdite e segreti familiari. Nel 2024, l’attrice ha inoltre accettato un nuovo ruolo nella serie Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, confermando la sua continua presenza nel panorama televisivo turco.

La conclusione di Tradimento mette in luce tematiche delicate come la disabilità, l’abbandono e la responsabilità genitoriale, trattate con un approccio narrativo che punta a suscitare riflessioni profonde. La storia di Güzide e del suo figlio rappresenta un dramma che va oltre la finzione televisiva, toccando corde universali legate all’amore materno, alla sofferenza e al desiderio di verità.