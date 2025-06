E’ stata lei stessa a dare la brutta notizia ai suoi followers, un dramma ha improvvisamente distrutto la sua felicità e lei ha voluto rendere noto cosa sta accadendo. Ha potuto così contare con l’affetto dei suoi tanti fan che, in un momento così difficile, le stanno dimostrando uno straordinario supporto che sarà senz’altro un sollievo per lei.

Un momento non facile per uno dei volti più amati di Uomini e Donne, che stava vivendo un periodo molto felice, bruscamente interrotto da questa tragedia. Il racconto che ha spiazzato tutti, cosa sta accadendo al personaggio storico del programma di Maria De Filippi?

Uomini e Donne, dramma per l’amata dama

A stare affrontando un momento molto difficile è Barbara De Santi. La dama, che aveva trovato recentemente l’amore nel programma di Maria De Filippi, lasciando il daiting show mano nella mano con Ruggiero, è molto preoccupata per le condizioni di salute della sorella.

E’ stata la stessa dama a raccontare che la sorella è rimasta coinvolta in un brutto incidente e che purtroppo le sue condizioni sono gravi. La prof di Desenzano aveva spiegato che in un primo momento stava bene, ma poi si sarebbe aggravata, ha poi detto ai suoi followers – con la voce rotta dal pianto – che si sarebbe assentata dai social, vista la situazione “seria”. Poi aveva lanciato un appello, chiedendo una preghiera per la sorella Simona.

Dopo quel racconto era effettivamente sparita dai social, salvo poi pubblicare un messaggio per ringraziare tutti della vicinanza dimostratale. “Io vorrei ringraziarvi tutti per le vostre preghiere, non riesco a rispondervi singolarmente sulle condizioni di mia sorella Simona che purtroppo sono ancora gravissime, sta lottando e vincerà grazie a tutta l’energia positiva che le arriva da voi tutti“.

Un messaggio straziante quello di Barbara De Santi, che di fatto ha ribadito come le condizioni della sorella siano davvero gravi. La dama di Uomini e Donne non ha spiegato con precisione cosa le sia accaduto, ha solo spiegato che la situazione è piuttosto preoccupante. Dopo quest’ultimo messaggio il volto di Uomini e Donne non ha più condiviso nulla, dunque è presumibile che non ci siano aggiornamenti sulle condizioni di salute della sorella. In tantissimi le hanno voluto scrivere per dimostrarle il loro appoggio in un momento di dolore e apprensione, proprio per questo la De Santi ha voluto far loro un ringraziamento speciale.