Legatissimo alla famiglia, Gerry Scotti ha un rapporto davvero speciale con il figlio Edoardo, nato dal matrimonio, oggi finito, con Patrizia Grosso. Edoardo è l’unico figlio di Gerry Scotti che, con lui, ha anche condiviso un momento televisivo lavorando insieme a Lo show dei record. Una grande gioia per il conduttore che, però, dal figlio, ha ricevuto regali ancora più preziosi quando sono nati i suoi nipotini.

Scotti, infatti, è nonno di Virginia, nata nel 2020 e che porta il suo stesso nome (il vero nome di Gerry Scotti è Virginio Scotti, ndr) e di Pietro, nato nel 2023. Entrambi i bambini sono ancora molto piccoli, ma Edoardo Scotti e la sua bellissima moglie hanno deciso di allargare ancora la famiglia rendendo Gerry nonno per la terza volta.

Una notizia che è diventata immediatamente virale scatenando anche la curiosità intorno alla nuora del conduttore che, esattamente come il suocero, è un volto noto di Mediaset.

Ginevra Piola: chi è la nuora di Gerry Scotti

Esattamente come il padre, anche Edoardo Scotti è molto discreto e riservato e della sua vita privata si sanno pochissimi dettagli. Quel che è certo è che a rubare il cuore di Edoardo, anni fa, è stata la bellissima Ginevra Piola. Classe 1992, lavora a Milano e, come il suocero, lavora a Mediaset.

La moglie di Edoardo Scotti, infatti, lavora come giornalista per la tv di Pier Silvio Belrusconi ed è iscritta all’Ordine dei giornalisti della Lombardia nell’albo dei pubblicisti dal 2016. Della storia d’amore tra Ginevra Piola e il figlio di Gerry Scotti non ci sono molte informazioni anche se, stando a quanto riferito da Fanpage, i due dovrebbero stare insieme dal 2013.

Dopo qualche anno di fidanzamento, la coppia sarebbe convolata a nozze allargando la famiglia con l’arrivo di Virginia e Pietro a cui, tra pochi mesi, si aggiungerà un fratellino o una sorellina. Pur essendo presente su Instagram, ha un profilo privato seguito da soli 590 followers.

Diverse, invece, le foto di coppia, come quella che vedete qui in alto, pubblicate dal figlio di Gerry che, spesso, si lascia andare a dichiarazioni d’amore nei confronti della moglie soprattutto in occasioni speciale come può essere un compleanno.

Una coppia unita e molto complice che vive la relazione lontano dai riflettori e che sta per fare il terzo ed immenso regalo a Gerry che, nella prossima stagione televisiva, non sarà più nella giuria di Tu sì que vales.