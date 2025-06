Durante le cinque edizioni del Festival di Sanremo, Amadeus, sul palco del Teatro Ariston, ha portato tantissimi, giovani artisti che, oggi, sono diventati protagonisti indiscussi della musica italiana. Dai vincitori Maneskin fino ai vari Tanani, Rkomi, Big Mama, Geolier fino a Mr Rain, Maninni e tanti altri, sono davvero tanti i cantanti che hanno spiccato il volo dopo aver partecipato ad uno dei Festival di Sanremo di Amadeus.

Tra questi artisti, c’è chi è pronto a lasciare l’Italia per trasferirsi, non si sa per quanto tempo, in un altro Paese sia per imparare una nuova lingua che per fare un’esperienza artistica diversa. L’annuncio è diventato immediatamente virale e ha scosso tutto il pubblico.

Sanremo: chi è il cantante pronto a lasciare l’Italia

Dopo Damiano David che, dopo aver avviato la carriera da solista vive stabilmente all’estero insieme alla fidanzata Dove Cameron, un altro cantante, tra i più amati degli ultimi anni, è pronto a lasciare l’Italia. Ad annunciarlo è stato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata al podcast “Pezzi: dentro la musica” di Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano.

“Vado a vivere a Tokyo”. Comincia così l’annuncio di Tananai “Saluto l’Italia per sempre”, dice ancora l’artista mentre Paolo Giordano e Luca Dondoni spiegano che non si tratta di una battuta. “Vorrei davvero farmi un periodino a Tokyo perché innanzitutto ho sempre desiderato farmi un’esperienza di vita all’estero. Contavo molto sull’Erasmus e invece non è andata in quel senso”, dice ancora scherzano Alberto Cotta Ramusino, vero nome dell’artista.

“Adesso che sono andato a Tokyo, mi sono innamorato effettivamente della cultura, del posto perché ti cali davvero in una realtà parallela e mi sono sentito per la prima volta, capita anche da altre parti, straniero ma straniero forte. Mi ha affascinato molto questa cosa perché c’è una cultura radicalmente diversa dalla nostra e non è un posto improntato sul turismo”, dice ancora Tananai spiegando il motivo per cui vorrebbe trasferirsi per un periodo a Tokyo.

“Voglio andare lì e imparare il giapponese”, conclude l’artista pronto a lasciare l’Italia per un periodo per tuffarsi in una cultura nuova che, in futuro, potrebbe dargli anche l’ispirazione per comporre nuovi brani. Le parole di Tananai sono diventate immediatamente virali e tra i suoi fan c’è chi spera che tale periodo all’estero, lontano dall’Italia, non duri a tempo indeterminato.

Quel che è certo è che, prima del 5 settembre, giorno in cui terrà l’attesissimo concerto allo stadio San Siro di Milano, non si muoverà dall’Italia.