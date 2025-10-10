La bellezza di una donna attraversa varie fase evolvendosi nel tempo e la donna della tv italiana che ha deciso di condividere sui social una foto del passato ne è l’emblema. Sempre affascinante e sensuale, nonostante oggi abbia 64 anni, resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Una bellezza, la sua, che non è legata solo all’aspetto fisico, ma anche all’anima che è racchiusa tutta nel suo sguardo super espressivo e alla personalità forte e decisa che ha sempre avuto e che le ha permesso di superare anche momenti difficili.

Del resto, come diceva Audrey Hepburn “la bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore”.

Chi è la bellissima ragazza nella foto, oggi è un vero pilastro della tv italiana

Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della televisione all’inizio del 1980 e, da quel momento, non si è più fermata costruendo una carriera che l’ha portata a condurre trasmissioni tv, a recitare in alcuni film e, negli ultimi anni, a ricoprire anche il ruolo di opinionista. Nel tempo, inoltre, ha spesso sorpreso il pubblico con i suoi cambiamenti estetici di cui, però, sono sempre stati un elemento distintivo i lunghi capelli che, nell’ultimo periodo, hanno lasciato spazio ad un taglio più corto e sbarazzino che evidenzia ulteriormente la sua bellezza.

Difficile, dunque, non riconoscere nella ragazza della foto la bellissima Alba Parietti che, aprendo il cassetto dei ricordi, ha scelto di condividere con il proprio pubblico un’immagine in cui era giovanissima e con tanti sogni ancora da realizzare.

“Questa è più o meno la base (avevo più o meno 20 anni e nessun restyling) su cui sono stati fatti tutti i vari rifacimenti”, ha scritto la Parietti nella didascalia che accompagna la foto scherzando sui tanti commenti che, spesso, vengono fatti sul suo aspetto fisico.

La Parietti, poi, sottolinea che essendo considerata un “monumento della tv italiana” come afferma Vittorio Sgarbi, non capisce perché a lei vanga continuamente contestato il fatto di aver cambiato alcuni aspetti della propria bellezza che non le piacevano. “Tutto sommato la partenza e il monumento su cui sono stati fatti i restauri valeva la pena di essere ben conservato. Ma quando restaurano per esempio, che so, il Colosseo, che sarà un po’ più vecchio di me, qualcuno ha qualcosa da obiettare?“, chiede scherzando la Parietti che ha condiviso una foto del passato come Rosanna Lambertucci.