In un mondo in cui è sempre più difficile mantenere unita una famiglia evitando separazioni e divorzi, la coppia che nella foto ha appena coronato il sogno d’amore rappresenta l’eccezione. Bellissimi, giovanissimi, con tanti sogni professionali e privati da realizzare, hanno pronunciato il fatidico sì dopo un periodo di fidanzamento che li ha convinti di essere fatti l’uno per l’altra.

A distanza di anni, il tempo ha dato loro ragione perché non solo stanno ancora insieme, sempre più uniti e innamorati, ma hanno costruito delle carriere brillanti e, soprattutto, hanno formato una splendida famiglia mettendo al mondo quattro figli di cui sono estremamente e profondamente orgogliosi.

Qui appena 20enni, oggi lei è una splendida 60enne ed è la più amata dagli italiani

La sposa della foto oggi ha 60 anni, è bellissima, sfoggia lo stesso fisico di anni fa e, nel corso della carriera, ha avuto sempre la capacità di reinventarsi e di tuffarsi in nuove avventure professionali. Da ballerina a conduttrice; da attrice ad insegnante di ballo e canto, a distanza di anni dal suo debutto, non solo continua ad essere la più amata dagli italiani, ma anche la regina del piccolo schermo.

Lei è Lorella Cuccarini che ogni domenica è tra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi dove anche quest’anno è tornata ad insegnare canto scontrandosi, in alcuni casi, con i colleghi Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Nella foto del matrimonio, al suo fianco, c’è il marito Silvio Testi, il suo grande amore con cui ha sempre vissuto una vita privata discreta e riservata.

La coppia è sposata da oltre 30 anni e ha quattro figli: la primogenita Sara, nata il 4 agosto 1994, Giovanni, il secondogenito nato il 19 settembre 1996, e i gemelli Chiara e Giorgio, nati il 2 maggio 2000.

Un matrimonio che ha riempito la vita della Cuccarini che, tuttavia, nel salotto di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha raccontato di aver vissuto anche dei problemi di coppia. “I momenti complicati ci sono sempre”, ha spiegato Lorella. “Man mano che va avanti col tempo devi fare i conti con i problemi: parlo di persone che no ci sono più, oppure delle malattie. Spesso le famiglie si sfaldano per problemi che visti dall’esterno sembrano più piccoli. Noi abbiamo imparato a conoscerci, ad amarci per i nostri difetti. Abbiamo modi diversi di fare le cose ma abbiamo imparato a rispettarti: io sono espansiva anche nei momenti difficili, lui invece è molto più riservato e spesso ha bisogno dei suoi silenzio”.

Difficoltà che Lorella Cuccarini e Silvio Testi hanno superato insieme riuscendo a diventare una squadra imbattibile e crescendo quattro figli che sono fortemente legati ai genitori e viceversa.