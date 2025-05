Mara Venier, a settembre, tornerà regolarmente al timone di Domenica In come ha confermato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. Quella che comincerà a settembre sarà la cinquantesima edizione di Domenica In e, per l’occasione, la Venier non ha negato che le piacerebbe cambiare qualcosa e avere anche una conduzione corale.

Per il futuro del programma domenicale di Raiuno, anche Fiorello, nel corso di una diretta Instagram con l’amico Fabrizio Biggio ha lanciato qualche idea candidandosi in prima persona purché abbia la possibilità di mettere su uno show come quelli del sabato sera.

“Io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, canzoni, ospiti, duetti, super ospitoni. Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto“, sono state le parole di Fiorello a cui la Venier ha rivolto un invito a realizzare il progetto già a settembre.

Mara Venier, dunque, resta salda al timone di Domenica In ma non di un altro programma per il quale la Rai avrebbe già trovato la sostituta.

Rai: Elisa Isoardi al posto di Mara Venier, ecco dove

Nella prossima stagione televisiva, tuttavia, ci saranno diversi cambiamenti di cui, uno, coinvolgerà proprio Mara Venier. Quest’ultima, infatti, non sarà più al timone de “Le stagioni dell’amore”, programma già cancellato dalla Rai. A sostituire lo show e la Venier dovrebbe essere Elisa Isoardi che, come anticipato da Davide Maggio, nella stagione 2025/2025 dovrebbe tornare a condurre un programma in studio.

Elisa Isoardi, infatti, dirà addio alla conduzione del programma Linea Verde Italia che, nell’ultimo periodo l’ha portata a viaggiare tantissimo per l’Italia. La conduttrice, tuttavia, resterà in Rai e per lei si starebbe pensando ad una nuova collocazione.

Secondo una prima indiscrezione, la Isoardi potrebbe essere al timone di Sabato in Diretta, al posto di Emma D’Aquino. Tuttavia, nelle ultime ore, sta prendendo piede l’ipotesi lanciata da Dagospia secondo cui la Isoardi potrebbe occupare la fascia delle 14 con uno show tutto nuovo che andrebbe a sostituire “Le stagioni dell’amore” di Mara Venier.

Per il momento, tuttavia, le varie indiscrezioni non sono state confermate. L’ufficializzazione arriverà entro la fine di giugno quando saranno presentati i palinsesti delle reti Rai per la stagione 2025/2026. Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, dunque, Mara Venier resterà a Domenica In ma lascerà vuota la fascia delle 14 del sabato pomeriggio che potrebbe andare ad Elisa Isoardi.