Roberta Bruzzone è una delle criminologhe più famose in Italia. La sua fama, grazie alla partecipazione a programmi televisivi come La vita in diretta e Porta a porta, è diventata nazionale e per un periodo ha partecipato anche a Ballando con le stelle come commentatrice a bordo pista. Originaria di Finale Ligure dove è nata nel 1973, Roberta Bruzzone, per realizzare il sogno di diventare una criminologa, si è trasferita a Torino dove si è laureata in Psicologia Clinica con tesi in ambito criminologico – relatore Prof. Guglielmo Gulotta.

Successivamente ha conseguito specializzazioni in Psicologia e Psicopatologia Forense e in Scienze Forensi. È una psicologa forense e criminologa, esperta in analisi della scena del crimine, analisi comportamentale e valutazione dell’attendibilità testimoniale. Professionalmente super preparata, Roberta Bruzzone, in tv dove è spesso presente quando vengono affrontati casi di cronaca, si presenta come una donna bella e molto sicura di sé.

Come capita ad altri personaggi famosi, tuttavia, anche Roberta Bruzzone scatena la curiosità del pubblico che si chiede come fosse prima del successo.

Roberta Bruzzone: com’era prima del successo

Roberta Bruzzone è una donna bella ed elegante che fa molta attenzione al look e al proprio aspetto. Fisico asciutto e snello, capelli lunghi e biondi per la criminologa che ha anche uno spirito rock amando le moto. Qualche anno fa, però, la Bruzzone appariva leggermente diversa rispetto ad oggi.

A condividere una foto del passato della criminologa non è state lei stessa ma Selvaggia Lucarelli con cui la Bruzzone ha avuto uno scontro nel 2015.

Nel pubblicate la foto che vedete qui in basso, all’epoca, la Lucarelli aveva scritto: “Rispondo mostrando una foto di lei 10 anni fa. Io sarò un cesso, ma il mio codice genetico l’ho accettato. Lei un po’ meno. Per capire se quella nella foto è la Bruzzone devono fare il riconoscimento i parenti come per le salme all’obitorio, tanto per rimanere in tema criminologia”.

Guardando la foto qui in alto, in molti pensano che la criminologa abbia ceduto al fascino della chirurgia estetica ma a fare chiarezza è stata lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, in una puntata di Belve nel 2022.

“Mi dò un sette e mezzo, non sono una top model, ma mi piaccio il mio sette e mezzo mi sta bene. All’alba dei cinquant’anni sto molto meglio. Tengo le rughe. Ma non ho mai fatto botox o altro. Solo un po’ di collagene, confesso. Chirurgia estetica niente”, aveva dichiarato.