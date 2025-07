Temptation Island 2025 continua a macinare ascolti importanti incuriosendo sempre di più i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire come si concluderà l’avventura delle coppie ancora presenti nel villaggio. La messa in onda delle puntate, sui social, scatena sempre molto dibattito e, in vista del gran finale, è arrivato un annuncio clamoroso da parte di Mediaset che, però, sta facendo torcere il naso ai fan del programma.

L’annuncio di Mediaset ha lasciato senza parole il pubblico che non si aspettavano tale scelta da parte della televisione di Pier Silvio Berlusconi. Di fronte allo sgomento del pubblico, così, i vertici Mediaset hanno deciso di intervenire spiegando le motivazioni di tale scelta.

La scelta Mediaset su Temptation Island 2025: pubblico sgomento

Il programma, partito lo scorso 3 luglio, è leader indiscusso degli ascolti incollando, ogni settimana, milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Nonostante l’estate sia un periodo difficile per la tv, Temptation Island di cui sono stati svelati alcuni retroscen dimostra che, di fronte ad un lavoro fatto bene, non c’è caldo che tenga. La puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia è ormai diventato un appuntamento fisso per i telespettatori che, la settimana prossima, potranno seguire le avventure delle coppie protagoniste per tre sere consecutive.

Le ultime tre puntate che sveleranno l’epilogo delle coppie Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Valentina e Antonio, Rosario e Lucia andranno in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio. Tre puntate ricche di colpi di scena, di emozioni, di lacrime ma anche di falò che sveleranno le decisioni finali di tutte le coppie.

Una scelta che, inizialmente, non è stata accolta benissimo dai fan del programma che avrebbero preferito un doppio appuntamento con un’ultima puntata in onda la settimana successiva. Tuttavia, a spiegare le motivazioni di tale scelta sono stati i vertici Mediaset.

“La prossima settimana, Mediaset propone un’operazione mai tentata prima d’ora, con tre appuntamenti consecutivi di un programma tv: Temptation Island andrà eccezionalmente in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5. Un regalo per telespettatori e appassionati: la trilogia televisiva di un racconto moderno in tre atti, condotto da Filippo Bisciglia, accompagnerà il pubblico fino al gran finale”, fa sapere Mediaset in un comunicato ufficiale.

Le coppie rimaste nel villaggio Calalandrusa Beach & Nature, in Calabria, affronteranno così il falò di confronto al termine del quale, alla domanda diretta di Filippo Bisciglia, dovranno decidere se uscire insieme dal villaggio o lasciarsi definitivamente.