Tra misteri irrisolti, tensioni familiari e storie d’amore complicate, la narrazione si arricchisce di nuovi sviluppi, con protagonisti che si trovano a fare scelte decisive per il loro futuro.

La settimana si apre con Gianluca sempre più provato dal dolore e costretto a vagare per Napoli in condizioni precarie. La sua presenza, inizialmente nascosta, viene infine svelata a causa di un incontro casuale con una persona che lo riconosce, scatenando molte domande: chi lo ha ridotto in quelle condizioni? Perché si sta nascondendo? Dopo un momento di menzogna che crea tensione con Luca, Gianluca decide infine di confessare la sua presenza a Napoli, raccontando a Giulia e Luca ciò che gli è accaduto. Nel frattempo, Rossella si trova in difficoltà nel dover gestire la situazione di Gianluca senza potersi confidare con Luca, ma il destino sembra mettere una mano per aiutarla.

L’arrivo di Clara a Napoli è accolto con gioia da Rosa, che si prepara a partire con Pino per le vacanze. Tuttavia, il bacio tra Rosa e Damiano rischia di turbare gli equilibri, soprattutto perché Damiano, ancora ferito, compie un gesto impulsivo e rischioso nei confronti della sua ex. La situazione sentimentale si fa complicata proprio mentre Rosa è sul punto di iniziare una nuova fase della sua vita.

Nel frattempo, Antonio deve fare i conti con un improvviso cambio di programmi per le vacanze, che inizialmente lo getta nello sconforto. Saranno però l’ingegno di Raffaele e il calore della famiglia a riportargli serenità. Quest’ultimo, dal canto suo, è sempre più turbato dall’atteggiamento criptico del cognato, aggiungendo un ulteriore strato di tensione familiare.

Le dinamiche ai Cantieri e i tradimenti di Gennaro

Sul fronte lavorativo, Ferri fatica a contenere l’atteggiamento arrogante e autoritario di Gennaro ai Cantieri. Nel frattempo, Marina cerca di stringere un’alleanza con Antonietta, mostrandole le prove fotografiche del tradimento di Gennaro con Maddalena per convincerla a schierarsi dalla sua parte. Questa mossa strategica di Marina sembra funzionare, poiché Antonietta inizia a fidarsi di lei e a tenere d’occhio Gennaro, che però continua a flirtare con Maddalena in modo spregiudicato.

Questi sviluppi aumentano la tensione tra i personaggi, soprattutto perché Gianluca, nonostante voglia tenere lontano Alberto, soffre ancora per l’assenza di quest’ultimo nella sua vita. A complicare le cose, anche Silvia e Michele si preparano per le vacanze, ma il giornalista è oppresso dal senso di colpa nei confronti di Agata, che grava sul suo animo.

Sul piano personale, Mariella accetta una proposta estiva di Guido, ma sarà grazie a Serena che si renderà conto di aver preso una decisione troppo frettolosa. Serena, sempre premurosa, si dimostra preoccupata che la sorella Micaela resti sola durante le vacanze e le propone di raggiungerla a Maratea, ricevendo però una risposta inaspettata che aggiunge un pizzico di mistero alle loro vicende familiari.

Nel frattempo, Viola si prepara ad accompagnare Eugenio a Milano, mentre le partenze per le vacanze si susseguono tra i personaggi, segnando momenti di passaggio e riflessione per molti di loro.