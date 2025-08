Sono tanti gli ex protagonisti di Uomini e Donne che continuano ad essere seguiti sui social anche a distanza di anni e nonostante la loro avventura nel programma di Maria De Filippi sia finita da tempo. Oltre a Gemma Galgani, ancora protagonista indiscussa del dating show di canale 5 e che tornerà nel parterre del trono over a settembre, ci sono anche altri cavalieri e altre dame che hanno lasciato il segno al punto da essere seguiti con costanza.

Tra le dame più amate spicca sicuramente Ida Platano che, dopo essere stata una dama del trono over, è stata anche tronista di Uomini e Donne senza, tuttavia, essere riuscita a fare una scelta dopo una serie di segnalazioni che l’hanno portata ad abbandonare il programma.

Tra i cavalieri del passato di Uomini e donne che i fan vorrebbero rivedere in trasmissione c’è sicuramente Riccardo Guarnieri che, nelle scorse ore, ha scatenato la preoccupazione dei suoi followers annunciando il ricovero in ospedale.

Perché Riccardo Guarnieri è in ospedale: le parole dell’ex Uomini e Donne

Dopo aver pubblicato una foto con la fidanzata mettendo fine ai sogni di chi avrebbe voluto rivederlo nel parterre di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha pubblicato, tra le storie del suo profilo Instagram, una foto che lo ritrae in ospedale e che ha immediatamente scatenato la preoccupazione dei fan.

Tanti i messaggi di affetto ricevuti dall’ex cavaliere del trono over che, però, ha anche ricevuto messaggi offensivi da parte degli haters come ha svelato lui stesso con un messaggio social ringraziando le persone che gli stanno dimostrando affetto e supporto.

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno scrivendo. Siete in tantissimi, rispondere a tutti è impossibile. Ho scoperto di avere un piccolo problema, ma per fortuna risolvibile”, ha fatto sapere Riccardo che, pur non avendo svelato il motivo del ricovero in ospedale, ha rassicurato tutti i fan preoccupati parlando di “un piccolo problema”.

Riccardo, poi, si è anche scagliato contro gli haters che, anche in un momento particolare, non perdono occasione per criticarlo e scrivergli messaggi negativi. “Invece a quelle persone frustrate che anche in un piccolo momento di difficoltà trovano sempre il tempo di darti addosso e scrivere messaggi offensivi voglio dire che alla vostra malattia non ci sarà mai rimedio”, ha aggiunto l’ex cavaliere nel suo sfogo.

Uno sfogo legittimo quello di Riccardo che, dopo l’addio a Uomini e Donne, conduce una vita tranquilla e serena lontano dalle luci dei riflettori.