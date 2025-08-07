Se vi siete mai chiesti come alcune persone riescano a viaggiare per il mondo senza spendere una fortuna, la risposta potrebbe essere più semplice di quanto pensiate. Una travel influencer ha recentemente rivelato il suo trucco infallibile per volare a meno di 50 euro, andata e ritorno.

Scopriamo insieme i suoi segreti e come anche voi possiate approfittare di offerte a basso costo per le vostre prossime vacanze.

Con questo trucco voli sempre a meno di 50 euro andata e ritorno

Il trucco principale della travel influencer è legato all’utilizzo delle “offerte flash”, cioè quelle tariffe super scontate che le compagnie aeree lanciano a sorpresa, spesso per riempire gli ultimi posti disponibili su voli in partenza a breve. Queste offerte possono sembrare troppo belle per essere vere, ma se siete pronti a cogliere l’occasione al volo, potrete prenotare biglietti a prezzi incredibilmente bassi. La chiave? Essere pronti a monitorare costantemente le offerte e agire rapidamente quando si presenta un’opportunità vantaggiosa.

Per sfruttare al massimo le offerte, è fondamentale utilizzare gli strumenti giusti. La travel influencer suggerisce di attivare le notifiche di prezzo su siti specializzati come Skyscanner, Momondo o Google Flights, che vi permettono di ricevere alert quando il prezzo di un volo scende al di sotto della vostra soglia. Inoltre, iscrivendovi alle newsletter delle compagnie aeree o alle pagine social di quelle low-cost, potrete essere tra i primi a conoscere le promozioni speciali.

Un altro segreto per risparmiare sui voli è la flessibilità. Non sempre la destinazione o la data del volo è imprescindibile, e questo può fare una grande differenza quando si tratta di trovare tariffe più basse. Molti voli economici sono disponibili durante i giorni della settimana meno popolari, come il martedì o il mercoledì, quando la domanda è più bassa. Inoltre, scegliere destinazioni meno turistiche può portare a un abbassamento dei prezzi, poiché le compagnie aeree tendono a lanciare più offerte su rotte meno frequentate.

Un altro consiglio della travel influencer riguarda la scelta delle compagnie low-cost. Sebbene questi voli non includano tutti i comfort delle compagnie tradizionali, il risparmio è notevole. Con un po’ di pazienza e organizzazione, potrete godere di un viaggio a prezzi incredibili, limitando magari il bagaglio a mano e scegliendo di volare con una compagnia che offre tariffe base più basse.

Per esempio, utilizzando l’app di Ryanair, basterà inserire l’aeroporto di partenza e il periodo in cui si vuole partire. E come destinazione, qualsiasi. In questo modo si avrà una lista di prezzi assurdi. Provare per credere!