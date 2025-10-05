Con l’arrivo di ottobre, il momento è ideale per scoprire alcune delle città europee più affascinanti, che offrono un mix perfetto di cultura, eventi autunnali e meno affollamento rispetto all’estate. Dopo aver analizzato le ultime tendenze turistiche e gli eventi in programma, ecco cinque destinazioni da non perdere in questo periodo dell’anno.

Ottobre è un mese strategico per il turismo urbano in Europa, grazie al clima mite e a un calendario ricco di iniziative culturali. Tra le mete più interessanti spiccano Praga, Budapest, Porto, Valencia e Edimburgo.

Ottobre, scegli una di queste 5 città per un’autunno da sogno

Praga, capitale della Repubblica Ceca, si conferma una delle città più amate per il suo centro storico perfettamente conservato, patrimonio Unesco. In ottobre, la città si anima con il Festival Internazionale del Cinema di Praga, che attira appassionati e professionisti del settore da tutto il mondo. Le temperature ancora miti permettono di godersi piacevoli passeggiate sul Ponte Carlo e nelle vie lastricate della Città Vecchia, mentre i caffè storici e le birrerie tradizionali offrono un rifugio accogliente.

Budapest, la perla sul Danubio, propone un’offerta culturale e termale senza pari. Le celebrazioni per il Festival della Cultura di Budapest, che si svolge proprio in ottobre, mettono in luce la ricca eredità artistica della città. Inoltre, le famose terme come Széchenyi e Gellért sono perfette in autunno per rilassarsi al caldo, ammirando i colori caldi degli alberi che circondano le piscine all’aperto.

Porto, in Portogallo, è una destinazione che negli ultimi anni ha visto crescere notevolmente l’interesse dei turisti. Grazie alla sua combinazione di architettura storica, vini pregiati e paesaggi sul fiume Douro. In ottobre, la città ospita la Festa del Vino di Porto, un evento imperdibile per gli amanti dell’enogastronomia che vogliono immergersi nei sapori locali e nelle tradizioni portoghesi.

Valencia, in Spagna, si distingue per il suo clima ancora caldo e per le numerose attrazioni, tra cui la Città delle Arti e delle Scienze e le spiagge ancora vivaci a ottobre. La città organizza inoltre eventi dedicati al cinema e alla musica, offrendo un’esperienza culturale dinamica e adatta a tutte le età. La cucina valenciana, con piatti tipici come la paella, completa una visita che stimola tutti i sensi.

Edimburgo, capitale della Scozia, si presenta come una scelta perfetta per chi cerca un mix di storia, natura e atmosfere magiche. Il clima autunnale dà un fascino particolare ai suoi castelli e ai vicoli medievali. Mentre il Festival di Letteratura di Edimburgo, che si tiene proprio in questo periodo, attrae scrittori e lettori da ogni parte del mondo. Inoltre, i numerosi pub e ristoranti propongono specialità scozzesi e whisky di eccellenza, ideali per riscaldarsi dopo una giornata di esplorazioni.