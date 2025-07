Chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna del sole e del mare senza rinunciare al comfort, può approfittare di pacchetti volo+hotel low cost verso la Croazia, con partenze da numerose città italiane dirette all’aeroporto di Zara. Lo Zaton Holiday Resort 4 stelle, situato a soli 3 km dall’antichissima città di Nin, è la struttura ideale per famiglie e coppie, grazie alla sua spiaggia privata, ampi spazi verdi e un ricco ventaglio di attività per grandi e piccini.

Il soggiorno base comprende due notti in un resort dotato di piscina e accesso diretto alla spiaggia, con prezzi a partire da 88 euro a persona. Le prenotazioni di volo e hotel avvengono separatamente su piattaforme come Skyscanner e Trivago, permettendo così di personalizzare al meglio l’esperienza di viaggio.

Gli appartamenti del resort sono dotati di cucina attrezzata e patio privato, mentre nelle vicinanze si trovano ottimi ristoranti che propongono piatti tipici croati e un supermercato ben fornito. Gli ospiti hanno a disposizione campi da tennis, mini golf, opportunità di immersioni, surf ed equitazione, oltre a un programma di animazione adatto a tutte le età, che rende la vacanza dinamica e divertente.

La Croazia tra natura, cultura e mare: cosa visitare nei dintorni di Zaton

La Croazia, ufficialmente Repubblica di Croazia, è uno Stato membro dell’Unione Europea dal 2013, situato nella penisola balcanica con una superficie di circa 56.600 km² e poco meno di 4 milioni di abitanti. La sua posizione geografica la rende ideale per chi cerca un mix di spiagge incontaminate, storia millenaria e paesaggi naturali di grande fascino.

Lo Zaton Holiday Resort si trova in una posizione strategica per esplorare alcune delle meraviglie naturali più conosciute dell’area: tra queste i parchi nazionali di Plitvice, Kornati, Paklenica e Krka, facilmente raggiungibili da Zara. Questi parchi sono famosi per i loro laghi cristallini, cascate spettacolari, biodiversità e sentieri immersi nella natura, offrendo escursioni adatte a tutte le età e livelli di esperienza.

La regione è inoltre ricca di storia e cultura, con Nin che rappresenta uno dei più antichi insediamenti croati, con testimonianze archeologiche e architettoniche risalenti all’epoca romana e medievale. Il fascino della Dalmazia si completa con la cucina locale, molto apprezzata per la qualità del pesce fresco e dei prodotti tipici mediterranei.

Per chi sta pianificando una vacanza in Croazia nel 2025, è fondamentale considerare alcune indicazioni pratiche. I voli diretti per Zara sono ormai disponibili da diverse città italiane, facilitando così l’accesso a questa destinazione emergente nel turismo estivo. Inoltre, prenotare con anticipo può permettere di assicurarsi i migliori prezzi, soprattutto per quanto riguarda gli alloggi all’interno di resort rinomati come lo Zaton Holiday Resort.

Sul fronte delle attività, la struttura offre un ricco calendario di eventi e sport, ideali per chi desidera mantenersi attivo anche durante la vacanza, ma senza rinunciare al relax sulla spiaggia o a bordo piscina. Per le famiglie con bambini, le numerose iniziative dedicate ai più piccoli rappresentano un valore aggiunto non trascurabile.

Per approfondimenti e aggiornamenti sulle offerte di viaggio in Croazia, nonché per suggerimenti sulle migliori escursioni e attrazioni locali, è a disposizione una pagina dedicata interamente alla destinazione, che raccoglie informazioni utili e consigli per ogni tipo di viaggiatore.

La Croazia continua a consolidare la sua reputazione come meta ideale per chi cerca una vacanza accessibile, ricca di natura e cultura, e lo Zaton Holiday Resort si conferma come una delle strutture più appetibili per chi desidera vivere tutto questo in un ambiente di qualità senza spendere una fortuna. Il mare Adriatico, le pinete lussureggianti, le spiagge di sabbia pulita e la vicinanza a siti storici e parchi naturali rendono questa offerta un’occasione da non perdere per l’estate 2025.