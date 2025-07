Estate di grandi manovre non solo in casa Rai, ma anche a Mediaset con Pier Silvio Berlusconi che ha in mente una vera e propria rivoluzione per ridare slancio alle proprie reti dopo i flop registrati dai reality di canale 5. L’unico ad essere rimasto a galla è il Grande Fratello che a settembre tornerà con un’edizione nip affidata a Simona Ventura che durerà 100 giorni, esattamente come prevedeva la formula originale e un’edizione Gold che, invece, sarà condotta da Alfonso Signorini e avrà come concorrenti le vecchie glorie delle varie edizioni del reality.

Oltre a Simona Ventura il cui programma Citofonare Rai2 non è stata confermato dai palinsesti Rai 2025/2026, a Mediaset che ha già accolto anche Max Giusti, dovrebbe arrivare un altro, iconico conduttore Rai il cui nome sta già scatenando l’entusiasmo del pubblico.

Dalla Rai a Mediaset: chi sbarca su canale 5 dopo Max Giusti e Simona Ventura

Secondo alcune indiscrezioni, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia messo a segno un vero e proprio colpaccio portando sulle reti Mediaser Alessandro Cattelan. Quest’ultimo, insieme ad Alessia Marcuzzi, ha scoperto che i suoi programmi non sono stati rinnovati per la prossima stagione della Rai e il suo futuro potrebbe essere lontano dalla tv di Stato.

La cancellazione dei suoi programmi avrebbe spinto Cattelan a salutare la Rai per approdare ufficialmente a Mediaset dove potrebbe condurre un programma in seconda serata con il format del late show. L’idea sarebbe quella di riproporre E poi c’è Cattelan che, su Sky, ha avuto un successo incredibile.

Quella di Pier Silvio Berlusconi sarebbe una vera scommessa con l’obiettivo di mettere in risalto sia il talento di Cattelan, ma anche di svecchiare la squadra dei conduttori Mediaset e portare quell’entusiasmo e quella creatività che Alessandro Cattelan ha dimostrato di avere in diverse occasioni.

Dopo aver condotto Sanremo Giovani 2024 e il Dopofestival 2025, in tanti, vedevano in Alessandro Cattelan il nuovo volto della Rai che, invece, ha deciso di puntare prepotentemente su Stefano De Martino lasciando andare il conduttore che ha mosso i primi passi, televisivamente parlando, su Mtv.

Da parte sua, Cattelan non ha rilasciato dichiarazioni sulla scelta della Rai che, a causa di diversi tagli, non ha rinnovato tantissimi programmi sia d’intrattenimento di informazione. Per Cattelan, tuttavia, il futuro sulle reti Mediaset sembra ormai una certezza e non si esclude che possa condurre un format tutto nuovo staccandosi dai programmi che ha condotto finora nel corso della sua carriera.