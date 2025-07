Al termine dell’ultima edizione vinta da Jessica Morlacchi, sembrava che il Grande Fratello fosse destinato a prendersi una lunga pausa ma, a quanto pare, non sarà affatto così perché il padre di tutti i reality non solo torna in onda, ma si sdoppia.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, ci saranno due edizioni del Grande Fratello: una Nip che dovrebbe essere condotta da Simona Ventura e che durerà 100 giorni con la finale fissata prima di Natale, esattamente come accadeva originariamente e una Gold che dovrebbe andare in onda a gennaio 2026 e che, invece, sarà condotta da Alfonso Signorini che, come concorrenti, avrà tutti coloro che hanno già partecipato al reality e che, con la loro personalità e le loro storie hanno lasciato un segno.

Tuttavia, proprio in merito alla scelta dei concorrenti, pare che Mediaset e Pier Silvio Berlusconi abbiano posto dei paletti vietando la presenza nella casa di determinati profili.

Concorrenti Grande Fratello: chi non vuole Mediaset

La presenza di Simona Ventura alla guida del Grande Fratello Nip è più di una semplice voce. A confermare la trattativa è anche Giuseppe Candela il quale, però, sottolinea come la conduttrice debba prima risolvere alcuni nodi contrattuali con la Rai e lasciare anche il ruolo di ospite fissa a Che tempo che fa di Fabio Fazio.

“L’idea è nata negli ultimi giorni, ma prima Simona Ventura deve risolvere problemi contrattuali con la Rai e lasciare Che tempo che fa (dove arriva Mara Venier, anche lei di Caschetto)…”, fa sapere il giornalista.

In attesa di scoprire se il ritorno della Ventura a Mediaset in pianta stabile si concretizzi e che la sua presenza alla guida del Grande Fratello diventi realtà, Fanpage svela un retroscena sulla prossima edizione del reality show. Pare, infatti, che Mediaset abbia vietato di arruolare nel cast dei concorrenti influencer, itktoker e in generale star del web.

“Particolare attenzione per l’edizione ‘nip’, un’edizione che sarà fatta realmente di sconosciuti (al bando gli influencer e i tiktoker secondo le ultime ricostruzioni), a 25 anni di distanza dal Grande Fratello di Daria Bignardi…”, fa sapere Fanpage.

L’obiettivo, dunque, è quello di creare un cast con concorrenti sconosciuti, con vite normali e che abbiano voglia di tuffarsi in un’avventura nuova esattamente come hanno fatto, dunque le prime edizioni, i vari Pietro Taricone, Cristina Plevani, Marina La Rosa, Flavio Montrucchio e Luca Argentero.

I casting, per l’edizione nip del Grande Fratello sono ancora aperti: gli autori riusciranno a mettere su un cast curioso e dinamico rispettando le linee guida di Mediaset?