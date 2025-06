La Rai sembra decisa ad offrire ai propri telespettatori nuovi programmi, trasmissioni storiche e tante fiction tagliando quelle trasmissioni che, in termini di ascolto e di riscontro da parte del pubblico sono lontane dalle linee guida decise dai vertici aziendali.

Se il futuro di Stefano De Martino sembra delineato ed è destinato a segnare la Rai conducendo programmi di grande successo come Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile ma anche nuovi format, altri conduttori sono destinati a salutare, dopo tanti anni la Rai, dopo la decisione di chiudere anche trasmissioni storiche. Tra i vari programmi che rischiano di non andare più in onda secondo il palinsesto 2025/2026 c’è anche una trasmissione storica, in onda da più di trent’anni.

Conduttore Rai pronto all’addio? Programma storico chiude dopo 32 anni

I tagli Rai potrebbero fare vittime davvero illustri. Dopo Gigi Marzullo che potrebbe decidere di lasciare definitivamente la tv di stato per accettare l’offerta del Canale Nove qualora i suoi programmi storici come Sottovoce e dovessero essere cancellati, un altro volto noto e al tempo stesso storico della Rai potrebbe fare le valigie.

In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della sera, dopo la scelta della Rai di tagliare il programma dedicato ai libri, alla letteratura e alla riflessione, Pino Strabioli non nasconde la delusione e l’amarezza per tale scelta.

“Sono amareggiato, ma non amo lo scontro”, ha spiegato Pino Strabioli che teneva particolarmente al programma “Il caffè”, unico dedicato ai libri e alla letteratura. Molto legato alla tv di Stato, Strabioli non nasconde l’amarezza per tale decisione aggiungendo, però, di non aver voglia di fare guerre.

“Una scelta inspiegabile”, osserva, “soprattutto in un panorama televisivo sempre più povero di contenuti culturali”, aggiunge il conduttore sottolineando come il costo per la realizzazione del programma non fosse elevato non avendo, inoltre, neanche ospiti a pagamento.

Oltre alla beffa professionale ricevuta, inoltre, Strabioli ha anche sottolineato di aver ricevuto insulti sui social legati alla sua vita privata. Accanto agli insulti, per, sono stati tantissimi i messaggi di affetto, solidarietà e supporto ricevuti da chi lo segue da tempo e da chi aspettava con tanta curiosità le varie puntate de Il Caffè.

Quale sarà, ora, il futuro di Pino Strabioli in Rai? Ci sarà spazio per un nuovo programma dedicato non solo ai libri, ma alla cultura in generale? Il pubblico si auguri di sì così come si augura di vedere ancora in tv sia Pino Strabioli che Gigi Marzullo.