Quello che andrà in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 potrebbe essere l’ultimo Festival di Sanremo targato Carlo Conti e, qualora fosse così, il conduttore toscano vorrebbe regalare al pubblico un evento memorabile con grandi nomi in gara, ma anche tra gli ospiti e tra i co-conduttori e co-conduttrici che lo affiancheranno nel corso delle varie serate.

Conti sta lavorando al Festival da mesi e, dopo aver ricevuto tantissime canzoni, domenica 30 novembre, durante l’edizione del Tg1 in onda all’ora di pranzo prima del settimanale appuntamento con Domenica In, annuncerà i nomi dei big in gara.

Le voci intorno ai vari cantanti che potrebbero esserci sono davvero tanti ma nelle ultime ore è spuntato anche il nome di un grandissimo big della musica italiana che potrebbe tornare a Sanremo dopo quasi 10 anni dalla sua ultima volta in gara.

Sanremo 2026: chi è il super big che Carlo Conti potrebbe portare all’Ariston

Da mesi, circolano voci su una probabile presenta di Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2026 come big in gara ma si tratta di rumors che, difficilmente, saranno confermati dall’annuncio ufficiale di Carlo Conti per il quale sarebbe stato un vero colpo considerando che Tiziano Ferro ha partecipato in qualità di ospite al Festival, ma mai come cantante in gara.

Tuttavia, il vero colpo potrebbe essere anche riuscire a riportare all’Ariston uno dei big della musica italiana la cui carriera ha spiccato il volo proprio dal palco del Teatro Ariston. Oggi, non solo è uno dei cantautori più amati, ma è anche un vero e proprio personaggio televisivo. Ad aprire le porte a Sanremo, infatti, è Gigi D’Alessio.

Nel 2000, Gigi D’Alessio ha partecipato al Festival con il brano “Non dirgli mai” ottenendo un successo clamoroso che ha dato una svolta alla sua carriera. Brano che, ancora oggi, è amatissimo dai suoi fan che sarebbero felicissimi di rivederlo all’Ariston. La sua ultima partecipazione in gara risale al 2017 quando portò il brano “La prima stella”, dedicato alla madre.

Dopo quella partecipazione è tornato nuovamente a Sanremo in qualità di ospite: nel 2021 per presentare il suo nuovo singolo Guagliune e nel 2024 affiancando Geolier nella serata delle cover. D’Alessio che è anche protagonista del piccolo schermo dove, dopo aver ricoperto il ruolo di giudice di The Voice Senior, ha scelto di condurre lo show Gigi e Vanessa insieme in onda su canale 5, non esclude di poter tornare a Sanremo come cantante in gara.

“Sarebbe una bella idea, ma preferisco lasciare libero il posto a chi è più giovane perché la musica italiana si deve rinnovare…”, ha dichiarato ai microfoni de Il fatto quotidiano.