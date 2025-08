Con l’arrivo di settembre e l’inizio della nuova stagione televisiva, su canale 5, il sabato sera, tornerà in onda Tu sì que vales che sfiderà nuovamente Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Se il programma di Raiuno di cui l’intero cast ufficiale non è stato ancora svelato va in onda in diretta, Tu sì que vales viene registrato in anticipo con la sola finale in onda in diretta.

Le registrazioni sono già cominciate e, dopo la pausa per le vacanze, dovrebbero riprendere a fine agosto. A condurre il programma ci sarà ancora il trio composto da Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara mentre Sabrina Ferilli guiderà sempre la giuria popolare. La giuria tecnica, invece, sarà composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto che ha sostituito Teo Mammuccari e Paolo Bonolis che ha preso il posto di Gerry Scotti.

Una giuria di qualità e che, secondo voci di corridoio, sarebbe stata già protagonista di alcune scintille dietro le quinte.

Scontro a Tu sì que vales: cos’è successo tra Luciana Littizzetto e il noto conduttore

Secondo alcune indiscrezioni raccolte e diffuse da Vanity Fair, durante le prime registrazioni di Tu sì que vales 2025, ci sarebbero state già delle scintille tra Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis. Nella newsletter settimanale, inoltre, Vanity Fair ha anche svelato il motivo dello scontro. A quanto pare, tra il conduttore di Avanti un altro e la Littizzetto che tornerà anche nel cast della nuova stagione di Che tempo che fa, durante le registrazioni, ci sarebbero continue frecciatine.

“Chi era presente tra il pubblico non ha potuto fare a meno di notare le numerose frecciatine tra il presentatore e la comica. I due sono spesso in disaccordo su giudizi e valutazioni dei concorrenti. E non se le mandano a dire. Bonolis sta aggiungendo molto pepe al programma e Lucianina non lesina provocazioni. Gli scambi di battute ironiche tra i due non si contano. Ma si sa: scherzando scherzando, spesso, si dice la verità“. Con queste parole, Vanity Fair che ha ricevuto segnalazioni dal pubblico presente alle registrazioni ha svelato il rapporto tra Bonolis e la Littizzetto.

Non si sa, tuttavia, quali siano i motivi delle continue frecciatine tra i due. Quel che è certo è che il clima pepato che contribuiva a creare Sabrina Ferilli con le sue battute ironiche anche nei confronti dell’amica Maria De Filippi, diventerà infuocato per la presenza, in giuria, di Bonolis e della stessa Littizzetto.